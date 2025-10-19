رئیس پلیس راه راهور فراجا از ۲۴ ساعت محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل عبور احشام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

وی گفت: به دلیل عبور احشام از منطقه ییلاقات، این محدودیت از ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۷ مهرماه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز ۲۸ مهرماه، اعمال می‌شود.

کرمی اسد بیان داشت: قابل توجه است که مسیر کندوان – شهرستان چالوس از هر ۲ جهت شمال به جنوب و جنوب به شمال مسدود خواهد بود

سرهنگ کرمی‌اسد افزود: رانندگانی که قصد تردد از تهران به سمت چالوس را دارند، تنها تا محدوده پل زنگوله مجاز هستند و عبور از مسیر پل زنگوله تا کندوان در این بازه زمانی ممنوع است.

وی از شهروندان و مسافران خواست با رعایت محدودیت‌ها و برنامه‌ریزی مناسب، از بروز مشکلات ترافیکی و حوادث احتمالی جلوگیری کنند و تأکید کرد: ایمنی مسافران در محورهای کوهستانی، به ویژه هنگام عبور احشام، اولویت اصلی پلیس راهور است.

منبع: راهور

