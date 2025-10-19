وزیر امور خارجه سوریه در اوایل نوامبر اولین سفر رسمی خود را به چین انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد که به دعوت پکن، اولین سفر رسمی خود را به چین در اوایل نوامبر انجام خواهد داد.

الشیبانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی سوریه گفت: «ما روابط خود را با چین که از رژیم سابق حمایت سیاسی کرده و از حق وتوی خود به نمایندگی از او استفاده کرده بود، دوباره تعریف کرده‌ایم.»

او افزود: «در اوایل نوامبر، اولین سفر رسمی به چین، بر اساس دعوت پکن، انجام خواهد شد.»

الشیبانی تأکید کرد که سوریه در این مرحله برای بازسازی به حمایت چین نیاز دارد و خاطرنشان کرد که این تحول نشان دهنده تغییر در روابط دوجانبه است، زیرا پکن پیش از این از رژیم سابق حمایت کرده بود و حتی در جریان سفر بشار اسد به چین در سپتامبر ۲۰۲۳، روابط را به «شراکت استراتژیک» ارتقا داده بود.

وزیر در مورد روابط سوریه و روسیه، به ویژه پس از سفر رئیس جمهور موقت به مسکو گفت: «تعامل ما با روسیه تدریجی بوده است. هیچ توافق جدیدی امضا نشده است و توافقات منعقد شده بین روسیه و رژیم سابق همچنان معلق مانده است - ما آنها را نمی‌پذیریم.»

او همچنین قصد سوریه برای احیای روابط با لبنان را ابراز کرد و گفت: «میراثی وجود دارد که ما بخشی از آن نیستیم و هیچ مسئولیتی در قبال آن نداریم.»

وزیر خارجه سوریه در مورد مسئله پناهندگان سوری در لبنان گفت که «این موضوع منبع فشار بر دولت لبنان و سوریه بوده است.»

الشیبانی در مورد سیاست خارجی جدید کشورش گفت: «ما یک سیاست خارجی عاری از قطبی‌سازی را آغاز کرده‌ایم، بدون اینکه سوریه را به هیچ بلوکی پیوند دهیم یا آن را در حالت خصومت با هیچ کشوری قرار دهیم.»

وی با اشاره به موضوع نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) که ستون فقرات آن گروه‌های تروریستی PKK/YPG هستند، گفت: «ما موفق شده‌ایم کشور‌های مربوطه را متقاعد کنیم که تنها راه حل، توافق ۱۰ مارس است، زیرا عدم حضور SDF در نهاد‌های دولتی، شکاف بین آنها و دولت را عمیق‌تر می‌کند.»

وزیر خارجه سوریه با تأکید بر اینکه «همکاری با SDF باید در اسرع وقت نهایی شود»، گفت: «یک فرصت تاریخی برای شمال شرقی سوریه وجود دارد تا در این مرحله نقش فعالی ایفا کند.»

شیبانی در مورد حملات مکرر اسرائیل به سوریه گفت: «تل آویو به دنبال تحمیل یک واقعیت جدید و یک پروژه توسعه‌طلبانه بود و از تغییرات سیاسی در کشور سوءاستفاده می‌کرد.»

وی افزود: «اسرائیل دستور کار توسعه‌طلبانه‌ای دارد و اقدامات آن فقط بی‌ثباتی در سوریه و منطقه وسیع‌تر را تقویت می‌کند.»

او در پایان تأکید کرد: «ما هر نوع تجزیه یا فدرالیسم را رد می‌کنیم - این موضوعی نیست که قابل بحث یا مذاکره باشد.»

منبع: آناتولی