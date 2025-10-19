\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u00ab\u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u00bb \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0631\u0627 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n