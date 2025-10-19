وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مدعی برنامه‌ریزی حماس برای حمله به غیرنظامیان در غزه شده، در حالی که به اقدامات کشنده رژیم صهیونیستی طی آتش‌بس اشاره‌ای نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه ادعا کرد که بر اساس «برخی گزارش‌ها»، گروه حماس در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله قریب‌الوقوع علیه غیرنظامیان در غزه است. واشنگتن بدون اشاره به تیراندازی صهیونیست ها به غیرنظامیان  و شهادت عده ای در زمان آتش بس، این اقدام را «نقض آتش‌بس» خواند.

 وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که بیشتر حاکی از بهانه جویی برای مقصر جلوه دادن حماس در نقض آتش بس است، مدعی شد: «این حمله برنامه‌ریزی شده علیه غیرنظامیان فلسطینی، نقض مستقیم و جدی توافق آتش‌بس خواهد بود و پیشرفت قابل توجه حاصل شده از طریق تلاش‌های میانجی‌گری را تضعیف می‌کند.»

در ادامه این بیانیه ادعایی آمده است: «در صورت تداوم چنین اقداماتی توسط حماس، اقداماتی برای محافظت از مردم غزه و حفظ تمامیت آتش‌بس انجام خواهد شد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز این هفته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» حماس را تهدید کرد.

حماس و اسرائیل هفته گذشته بر سر یک توافق صلح تدریجی به توافق رسیدند که بر اساس آن اسرائیل عملیات نظامی خود در غزه را به شرط آزادی اسرای باقی‌مانده متوقف کرد. فاز اول این توافق که شامل آزادی اسرای زنده و بازگرداندن اجساد کشته هاست، در حال اجراست.

آمریکا که خود حامی مالی و تسلیحاتی اصلی رژیم اشغالگر قدس در ادامه کشتار فلسطینیان است، در بیانیه‌ای کاملاً جانبدارانه و یکجانبه، سعی در مقصر جلوه دادن مقاومت فلسطین در نقض آتش‌بس دارد. این ادعا‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که جهان شاهد ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه است.

حماس به عنوان یک جنبش مقاومت مشروع، همواره بر حق قانونی ملت فلسطین برای دفاع از خود در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر تأکید داشته است. توافق اخیر آتش‌بس نیز نتیجه مقاومت و پایداری مردم فلسطین و تلاش‌های میانجی‌گران بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ غزه ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
ویتکاف روز یکشنبه به مصر و اسرائیل سفر می‌کند
کلمبیا: طلای مصادره‌شده از کارتل‌ها به درمان کودکان غزه اختصاص می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ومکرو ومکرالله مکر نکنید که بالاترین مکرها را به شما برمیگردانم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بیخود نیست که امام حکیم و دوراندیش ما لقب شیطان بزرگ را به رژیم خونخوار آمریکا داد واقعاً حکومت آمریکا یک حکومت شیطانی است و ان شالله شیشه عمر این جرثومه فساد دیر یا زود شکسته خواهد شد .
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۳
پاسخ دادن
Australia
منصور
۱۳:۴۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
برا همینه که میگم عاشق ترامپ قمار بازم / اینم مربوط به پیام قبلیه بیزحمت یجوری بچسبونید بهش / ممنون
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اینکه حساب آمریکا را از حساب اسراییل جدا کنیم کاملا اشتباه است حکایت اینها مثل حمایت پدر از پسر خود است سیاسیون باید نوک پیکان در گفته ها و مذاکرات سخنرانیها انگشت اتهام آمریکا را هدف قرار بدهند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
رژیم جنایت کار آمریکا باز می خواد زیر میز مذاکره بزنه.
۳
۴
پاسخ دادن
Australia
منصور
۱۱:۱۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
من عاشق ترامپ قمار بازم / هیچ کاری را نیمه کاره رها نمیکنه
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مجبوری عاشق او و بی بی نتیابو باشی
چونکه سرت در اخور انهاست و مزدور و وطن فروش هستی
انشالله در جهنم باهم محشور میشوی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ترامپ اعتراف به بوجود اوردن داعش توسط اوباما و هیلای کلینتون بارها کرده
حالا خود ترامپ و بی بی نتیابو از قشر فشل .بیسواد و کم سواد
داعش فلیسطینی بوجود اوردند و
به جان مردم غزه انداختند
و وقتی از بی بی نتیابو یک خبرنگارشون پرسید که
این گروه داعشی غزه ای را با خودنان به سرزمین های اشغالی میبریم
بی بی نتیابو گفت .نه نمی بریم
برای جامعه صهیونیستی خطرناک هستند
حالا با بیرون کشیدن ارتش صهیونیست از سرزمین غزه
این ادم خورها و انسان نماها را به
جان مردم غزه انداختند تا کاری که خودشان قادر به انجامش نبودند .مثل ترور
انها انجام دهند .همین چند روز پیش یک خبرنگار را ترور کردند
در اصل گروه تروریستی نیابتی صهیونیست و امریکایی و انگلیسی و فرانسوی و المانی و بعضی کشورهای عربی در غزه ایند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و صهیونیتها باید نابود بشوند چون اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستند.
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این سیاستمداران کثیف و کافر آمریکا و اسراییل و انگلیس و... انقدر سفارش ساخت فیلم های هالیوودی مورد نظرشان را داده اند که خودشان نیز غرق در عوامفریبی های فیلم هایشان شده اند و حقیقت را با هزاران ترفند کثیف مخدوش می کنند و اجرا می نمایند،غافل از اینکه خداوند سبحان به زودی پاسخ مکرهایشان را خواهدداد و مظلومان غزه و .. را نجات خواهد داد.الهی آمین.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی.
۲
۴
پاسخ دادن
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
آخرین اخبار
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است
فایننشال تایمز: ترامپ اصرار داشت زلنسکی شروط پوتین را بپذیرد یا با خطر نابودی رو به رو شود
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»