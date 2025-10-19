باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه ادعا کرد که بر اساس «برخی گزارش‌ها»، گروه حماس در حال برنامه‌ریزی برای یک حمله قریب‌الوقوع علیه غیرنظامیان در غزه است. واشنگتن بدون اشاره به تیراندازی صهیونیست ها به غیرنظامیان و شهادت عده ای در زمان آتش بس، این اقدام را «نقض آتش‌بس» خواند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که بیشتر حاکی از بهانه جویی برای مقصر جلوه دادن حماس در نقض آتش بس است، مدعی شد: «این حمله برنامه‌ریزی شده علیه غیرنظامیان فلسطینی، نقض مستقیم و جدی توافق آتش‌بس خواهد بود و پیشرفت قابل توجه حاصل شده از طریق تلاش‌های میانجی‌گری را تضعیف می‌کند.»

در ادامه این بیانیه ادعایی آمده است: «در صورت تداوم چنین اقداماتی توسط حماس، اقداماتی برای محافظت از مردم غزه و حفظ تمامیت آتش‌بس انجام خواهد شد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز این هفته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» حماس را تهدید کرد.

حماس و اسرائیل هفته گذشته بر سر یک توافق صلح تدریجی به توافق رسیدند که بر اساس آن اسرائیل عملیات نظامی خود در غزه را به شرط آزادی اسرای باقی‌مانده متوقف کرد. فاز اول این توافق که شامل آزادی اسرای زنده و بازگرداندن اجساد کشته هاست، در حال اجراست.

آمریکا که خود حامی مالی و تسلیحاتی اصلی رژیم اشغالگر قدس در ادامه کشتار فلسطینیان است، در بیانیه‌ای کاملاً جانبدارانه و یکجانبه، سعی در مقصر جلوه دادن مقاومت فلسطین در نقض آتش‌بس دارد. این ادعا‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که جهان شاهد ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه است.

حماس به عنوان یک جنبش مقاومت مشروع، همواره بر حق قانونی ملت فلسطین برای دفاع از خود در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر تأکید داشته است. توافق اخیر آتش‌بس نیز نتیجه مقاومت و پایداری مردم فلسطین و تلاش‌های میانجی‌گران بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه