باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: تعطیلی ۲ روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی به‌ واسطه خاموشی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهره‌وری کارکنان نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت می‌شود، از همه دستگاه‌های اجرایی دارای ماشین‌آلات برف‌روبی و تجهیزات زمستانه خواست نسبت به تعمیر، آماده‌سازی و اعلام موجودی امکانات خود به اداره‌کل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.

زره‌تن لهونی اضافه کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به‌دلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اتخاذ شود.