رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شناسایی ۱۶۲۰ خودروی فرسوده و رهاشده از ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و زیباسازی چهره پایتخت گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده را آغاز کرده که تا تاریخ ۲۵ مهرماه، ۱۶۲۰ دستگاه خودروی رهاشده در سطح شهر تهران شناسایی شده‌اند.

سردار موسوی پور اظهار داشت: طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده در سطح شهر تهران، با هماهنگی مقام قضائی و مشارکت فعال شهروندان، از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ توسط پلیس راهور تهران بزرگ آغاز شد.

سردار موسوی پور گفت: در مدت اجرای این طرح تا ۲۵ مهرماه، تعداد ۱۶۲۰ دستگاه خودروی رهاشده در معابر شهری شناسایی شده‌اند.

وی بیان داشت: پلیس راهور در این مدت با ۱۰۵۹ شهروند تماس برقرار کرده و خواستار جابجایی وسیله نقلیه توسط مالکین خودرو‌ها از سطح شهر شده است. خودرو‌هایی که پس از اطلاع رسانی، مالکین نسبت به جابجایی آنها اقدام نکنند، توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی در این خصوص افزود: از مجموع خودرو‌های شناسایی‌شده، ۱۹۴ دستگاه توسط مالکین جابه‌جا شده‌اند و ۱۵۵ دستگاه نیز با استفاده از جرثقیل به پارکینگ منتقل شده‌اند. مالکین این خودرو‌ها برای ترخیص وسیله نقلیه خود باید به ستاد ترخیص خودرو مراجعه کرده و مراحل قانونی از جمله پرداخت جریمه‌ها، مالیات‌های معوق و هزینه‌های جابه‌جایی و پارکینگ را طی کنند.

سردار موسوی پور افزود: از شهروندان تقاضا داریم که در صورت مشاهده خودرو‌های فرسوده و رهاشده در سطح شهر، از طریق تماس با شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ یا از طریق اپلیکیشن «پلیس من»، شماره پلاک و موقعیت مکانی خودرو را گزارش دهند تا اقدامات بعدی توسط پلیس بعد از مراجعه به محل و شناسایی خودرو انجام شود. هدف اصلی این طرح، احترام به مطالبات عمومی، کاهش مزاحمت‌های شهری و کمک به زیباسازی چهره پایتخت است.

سردار موسوی پور در پایان افزود: از شهروندان عزیز تهران می‌خواهیم با همکاری و مشارکت فعال خود، ما را در اجرای این طرح یاری کنند. خودرو‌های رهاشده نه‌تنها چهره شهر را نازیبا می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب اختلال در عبور و مرور و حتی تهدیدات امنیتی شوند. با گزارش‌های مردمی، می‌توانیم شهری ایمن‌تر، زیباتر و منظم‌تر داشته باشیم.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: خودروی فرسوده ، پلیس راهور
