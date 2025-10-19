باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به بحرین در خصوص وضعیت تیم‌های حاضر در بحرین گفت:به هر حال در این چند روزی که در منامه حضور داشتیم بخاطر تغییراتی که از سوی کمیته برگزاری بازی‌ها در هتل اقامت ورزشکاران بوجود آمده بود نا هماهنگی‌هایی بخصوص در بخش اسکان پدید آمد که خوشبختانه با حضور و ورود بموقع کادر سرپرستی مستقر در منامه و هماهنگی و پیگیری‌های که انجام شد در بخش پذیرش تلاش شد حداقل مشکلات را داشته باشیم.

وی تصریح کرد:در واقع همین پیگیری و ورود سریع باعث شد تا مشکلات به حداقل برسد و شکر خدا برنامه‌ها بخوبی پیش برود و خللی ایجاد نشود به هر حال به دلیل اینکه ازبکستان از میزبانی انصراف داد و بحرین هم آن را پذیرفت طبیعی است که زمان زیادی برای آماده سازی و برقرای این بازی‌ها نداشته باشد، اما تلاششان را می‌کنند و طبیعی است ایراداتی مشاهد شود ولی تلاشمان را بصورت شبانه روزی بکار گرفتیم تا این ضعف‌ها برطرف و تیم‌های ملی ما با کمترین دغدغه در این رقابت‌ها حاضر شوند.

پاکدل گفت: ۲۳۶ ورزشکار از ۲۲ رشته از کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارند و طی دیروز و امروز به تیم‌هایی که در بحرین هستند به هتل هایشان سر زدیم و با کادر فنی و ورزشکاران صحبت کردیم تا اگر کمبودی دارند در صدد رفع آن برآییم به هر حال این ورزشکارانی که اینجا هستند آینده سازان ورزش کشور بوده و همانطور که از نام کاروان پیداست سفیران امید ورزشی ما هستند و همه آنها آمدند که اینجا با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان دل مردم عزیزمان را شاد کنند و تلاش وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بر این است که این کاروان با کمترین مشکل در میدان ظاهر و پرچم سه رنگ مقدس کشورمان را به اهتزاز در آورند و اقتدار ورزشکاران ایران را نشان دهند.