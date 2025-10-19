باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم

اجلاس بین المللی «پسماند صفر» در ترکیه برگزار شد و راهکارهای همکاری کشورها برای به حداقل رساندن زباله و بازیافت صد درصدی بازیافت زباله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اجلاس بین المللی پسماند صفر، راهکار‌های همکاری کشور‌ها برای به حداقل رساندن زباله و بازیافت صد در صد زباله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان محیط زیست به نمایندگی از ایران در این اجلاس حضور یافت.

 

