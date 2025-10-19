برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u067e\u0633\u0645\u0627\u0646\u062f \u0635\u0641\u0631\u060c \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062d\u062f\u0627\u0642\u0644 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0644\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0635\u062f \u062f\u0631 \u0635\u062f \u0632\u0628\u0627\u0644\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u062d\u062b \u0648 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u00a0\n