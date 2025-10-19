باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نکات ایمنی راجع به نصب لوله‌های بخاری + فیلم

مدرس تخصصی امداد و نجات در مورد نکاتی ایمنی برای نصب لوله‌های بخاری نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایزدپناه، مدرس تخصصی امداد و نجات گفت:  نباید از زانویی‌های زیاد در نصب استفاده کنیم، زانویی زیاد گاز را به داخل پس می‌زند.

 

 

  

 

مطالب مرتبط
نکات ایمنی راجع به نصب لوله‌های بخاری + فیلم
young journalists club

نصب صحیح دودکش مانع از نشت منوکسیدکربن می‌شود

نکات ایمنی راجع به نصب لوله‌های بخاری + فیلم
young journalists club

قبل از سرما بخاری ها را بازبینی و آماده کنید

نکات ایمنی راجع به نصب لوله‌های بخاری + فیلم
young journalists club

کاهش ۴۵ درصدی مصرف انرژی با ساخت بخاری هرمتیک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراض میلیون‌ها آمریکایی به ترامپ در سراسر آمریکا + فیلم
۱۹۱

اعتراض میلیون‌ها آمریکایی به ترامپ در سراسر آمریکا + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تاثیر انتخاب اسباب بازی در آینده کودک + فیلم
۱۸۵

تاثیر انتخاب اسباب بازی در آینده کودک + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
هدف نهایی سالار آقاپور در فوتسال + فیلم
۱۳۱

هدف نهایی سالار آقاپور در فوتسال + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم
۱۰۳

برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم
۱۰۲

حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.