فرمانده انتظامی مسجدسلیمان جهت شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به سمت یک پزشک در این شهرستان دستور ویژه صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ حمیدرضا بهاروند شنبه شب در این خصوص اظهار کرد: به‌دنبال اعلام وقوع تیراندازی به سمت یک پزشک با سلاح شکاری، بلافاصله شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات پلیسی را از همان لحظات اولیه آغاز کرده و نتیجه اقدامات نیز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی با پیشگیری از بروز نزاع طایفه ای در استان توسط پلیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خبر داده بود.