خیزش کلمبیا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u0633\u0644 \u06a9\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0641\u0627\u062a \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0644\u0645\u0628\u06cc\u0627 \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0627\u0645\u0646 \u0632\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n