باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خیزش کلمبیا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم

دخالت‌های آمریکا در امور کشور کلمبیا باعث شد گروهی از مردم این کشور به سفارت آمریکا در بوگوتا حمله کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تهدید آمریکا به حمله نظامی به ونزوئلا و همچنین حمایت‌های آن از نسل کشی در غزه از مسائلی بوده که در ماه‌های اخیر به اختلافات میان کلمبیا و آمریکا دامن زده است.

 

مطالب مرتبط
خیزش کلمبیا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

حمله معترضان کلمبیایی به سفارت آمریکا + فیلم

خیزش کلمبیا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

جهانیان در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادند + فیلم

خیزش کلمبیا علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

اعتراض میلیون‌ها آمریکایی به ترامپ در سراسر آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراض میلیون‌ها آمریکایی به ترامپ در سراسر آمریکا + فیلم
۱۹۱

اعتراض میلیون‌ها آمریکایی به ترامپ در سراسر آمریکا + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تاثیر انتخاب اسباب بازی در آینده کودک + فیلم
۱۸۵

تاثیر انتخاب اسباب بازی در آینده کودک + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
هدف نهایی سالار آقاپور در فوتسال + فیلم
۱۳۱

هدف نهایی سالار آقاپور در فوتسال + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم
۱۰۳

برگزاری اجلاس بین المللی پسماند صفر در ترکیه + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم
۱۰۲

حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.