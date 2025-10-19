باشگاه خبرنگاران جوان - یک بررسی جدید که بر روی افراد نسل Z (افراد متولد بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲) در آمریکا صورت گرفته، نشان میدهد که استرس درباره پول به حدی زیاد شده که این موضوع حتی روی خوابیدن این نسل نیز اثر گذاشته است. به همین دلیل، اکثر افراد نسل زد ترجیح میدهند بهجای بودجهبندی، وقت خود را با دیدن تلویزیون یا ماندن در رختخواب سپری کنند.
این نظرسنجی توسط شرکت Amerisleep که در زمینه ساخت تشک فعال است انجام شده و بررسی کرده که اقتصاد چگونه بر خواب آمریکاییها تأثیر گذاشته است. تقریباً نیمی از افراد شرکتکننده در این نظرسنجی اعتراف کردهاند که بهخاطر استرس مالی تقریباً نمیخوابند. تقریباً همین مقدار نیز گفتهاند که از زمان افزایش تعرفههای ترامپ، کیفیت خوابشان بدتر شده و آنقدر نگران وضعیت اقتصادی هستند که حتی نیمهشب از خواب بیدار میشوند.
نسل Z بین بقیه گروهها بدترین وضعیت را دارند. در این بررسی مشخص شد که افراد نسل Z بیش از سایر افراد بیدار میمانند و به مسائل مالی و پول فکر میکنند. تقریباً ۷ نفر از هر ۱۰ نفر نسل Z بهخاطر استرس ناشی از افزایش قیمتها، اجاره و امنیت شغلی نمیتوانند بخوابند.
بااینحال بهجای روی آوردن به اقدامات عملی مثل بودجهبندی یا ساخت یک صندوق اضطراری، بسیاری از افراد نسل Z به دنبال آرامش منفعل از طریق نمایشگرها هستند. آنها معمولاً برای اینکه حواس خود را پرت کنند، وقتشان با اسکرولکردن بیهدف در شبکههای اجتماعی میگذرانند یا ترجیح میدهند برنامههای تلویزیونی تماشا کنند. یک نفر از هر سه نفر نسل Z نیز اصطلاحاً به «گندیدن در رختخواب» (Bed rotting) متوسل میشود تا با این وضعیت کنار بیاید.
استراتژی اجتناب از فکرکردن به چنین مواردی میتوانند وقتی همه چیز نامطمئن به نظر میرسد، احساس کنترل بیشتری به شما بدهند. اما در واقعیت اجتناب از روبهروشدن مستقیم با مسائل مالی و یافتن یک تحریک سریع برپایه دوپامین تنها مواجهه با استرس را به تعویق میاندازد.
کارشناسان پیشنهاد کردهاند که یک «پنجره نگرانی» در ابتدای روز برای خودتان ایجاد کنید. به این معنا که ۱۵ تا ۲۰ دقیقه وقت صرف کنید و مواردی را که باعث نگرانیتان میشود به همراه راهحلهای احتمالی یادداشت کنید. سپس در هنگام شب و وقتی نگرانیها دوباره به سراغتان میآیند، به خودتان یادآوری کنید که شما قبلاً با آنها روبهرو شدهاید.
منبع: دیجیاتو