باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، روز شنبه اعلام کرد که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ نامزد خواهد شد و انتظار دارد پیروز شود.

نتانیاهو در برنامه‌ای در کانال راست‌گرای «چنل ۱۴» در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد برای یک دوره دیگر نامزدی کند، گفت: «بله».

وقتی از او در مورد انتظارش برای پیروزی پرسیده شد، او پاسخ داد: «بله».

رهبر حزب لیکود، اصلی‌ترین حزب راست‌گرای اسرائیل، با بیش از ۱۸ سال سابقه (با وقفه) از سال ۱۹۹۶، رکورددار طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل است.

در آخرین انتخابات، حزب لیکود او ۳۲ کرسی در کنست، متحدان اولترا ارتدکس ultra-Orthodox آن ۱۸ کرسی و اتحاد صهیونیسم مذهبی ۱۴ کرسی را به دست آوردند که یک رکورد برای راست افراطی محسوب می‌شود.

دوره فعلی او با یک طرح جنجالی بازنگری قضایی آغاز شد که ماه‌ها اعتراضات گسترده را برانگیخت و ده‌ها هزار اسرائیلی تقریباً هر روز به خیابان‌ها می‌ریختند.

همچنین از آغاز جنگ غزه، نتانیاهو با انتقاد‌های فزاینده خانواده‌های اسرا در مورد مدیریت جنگ مواجه شده است.

منبع: رویترز