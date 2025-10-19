طلایی گفت: در سال‌های گذشته دولت سالانه یک‌هزار میلیارد تومان ضرر و زیان از بابت ذخیره‌سازی میوه شب عید پرداخت می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: ما به رئیس جمهور قول دادیم تا پایان دولت چهاردهم در مجموع سه هزار "روستا بازار" در نقاط مختلف مختلف کشور راه‌اندازی و ایجاد کنیم و با تحقق این امر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.

او با تاکید بر ضرورت گسترش بازار‌های محلی روستایی و تقویت نظام عرضه مستقیم محصولات کشاورزی افزود: با هدف تنظیم بازار، کاهش فاصله تولید تا مصرف و ارتقای سهم کشاورزان در زنجیره ارزش، راه‌اندازی و ایجاد "روستا بازار" ضروری است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: با راه‌اندازی روستا بازار و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآورده‌های محلی روستایی در آن علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، شاهد کاهش هزینه‌های معیشتی شهروندان و مردم خواهیم بود.

طلایی گفت: واسطه جزو بازار است، اما وجود واسطه‌های زیاد هزینه‌ها را بالا برده و در نهایت قیمت تمام شده محصولات افزایش محسوسی می‌یابد.

او با بیان اینکه بخش توزیع یکی از مشکلات و چالش‌های امروز بازار است، ادامه داد: تشکل‌ها و تعاونی‌ها باید خلأ تولید و عرضه را به عنوان یک حلقه واسط پر کنند تا شاهد کاهش مشکلات در توزیع کالا در بازار باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: بدون شک هیچ واسطه و دلالی نمی‌تواند با تشکل‌ها و تعاونی‌ها رقابت کند چرا که تشکل‌ها و تعاونی‌ها فقط به فکر منفعت خود نبوده بلکه بیشتر به فکر منافع تولیدکننده و کشاورز هستند.

منبع: تعاون روستایی

برچسب ها: روستا بازار ، تنظیم بازار ، ایجاد اشتغال پایدار
خبرهای مرتبط
۱۱ روستا بازار در اردبیل راه اندازی می‌شود
راه‌اندازی ۲۵ روستا بازار در اردبیل
پروژه ملی روستا بازار در کشور اجرا می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آموزش عمومی و رزمایش نهادینه شود
آخرین اخبار
آموزش عمومی و رزمایش نهادینه شود
۵۰درصد نانوایی‌های شهرستان اردبیل تاپایان مهر به ژنراتور برق مجهز می‌شود
ضرر و زیان ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از ذخیره میوه شب عید/ ۲۵۰ روستا بازار در کشور راه‌اندازی شده است