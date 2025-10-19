باشگاه خبرنگاران جوان - طلایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: ما به رئیس جمهور قول دادیم تا پایان دولت چهاردهم در مجموع سه هزار "روستا بازار" در نقاط مختلف مختلف کشور راه‌اندازی و ایجاد کنیم و با تحقق این امر نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.

او با تاکید بر ضرورت گسترش بازار‌های محلی روستایی و تقویت نظام عرضه مستقیم محصولات کشاورزی افزود: با هدف تنظیم بازار، کاهش فاصله تولید تا مصرف و ارتقای سهم کشاورزان در زنجیره ارزش، راه‌اندازی و ایجاد "روستا بازار" ضروری است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بیان کرد: با راه‌اندازی روستا بازار و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآورده‌های محلی روستایی در آن علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، شاهد کاهش هزینه‌های معیشتی شهروندان و مردم خواهیم بود.

طلایی گفت: واسطه جزو بازار است، اما وجود واسطه‌های زیاد هزینه‌ها را بالا برده و در نهایت قیمت تمام شده محصولات افزایش محسوسی می‌یابد.

او با بیان اینکه بخش توزیع یکی از مشکلات و چالش‌های امروز بازار است، ادامه داد: تشکل‌ها و تعاونی‌ها باید خلأ تولید و عرضه را به عنوان یک حلقه واسط پر کنند تا شاهد کاهش مشکلات در توزیع کالا در بازار باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: بدون شک هیچ واسطه و دلالی نمی‌تواند با تشکل‌ها و تعاونی‌ها رقابت کند چرا که تشکل‌ها و تعاونی‌ها فقط به فکر منفعت خود نبوده بلکه بیشتر به فکر منافع تولیدکننده و کشاورز هستند.

منبع: تعاون روستایی