باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره جزئیات نام نویسی از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان از ۲۰مهر ماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۵ مطابق اولویت‌های اعلامی در اطلاعیه سازمان در حال انجام است.

وی افزود: از ساعت ۱۰صبح روز گذشته شنبه ۲۶مهرماه نیز اولویت‌های جدید اعلام و برای دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ماه ۸۶ نیز در کنار دیگر اولویت‌های قبلی امکان مراجعه به سامانه my.haj.ir و نام نویسی فراهم شده است.

رضایی با اشاره به اینکه پیش ثبت نام از دارندگان اسناد حج تا پایان آذر ماه ۸۶ همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست پس از ورود به سامانه اطلاعات خود را بروز‌رسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند تا پیش ثبت نام آنها نهایی شود. در مرحله ثبت نام قطعی که در آینده اعلام خواهد شد، صرفا افرادی می‌توانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشند. کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.

معاون حج و عمره سازمان حج اظهار کرد: طی بازه زمانی پیش ثبت نام تا پایان وقت ۲۶مهر بیش از ۱۷ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.