معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: در بازه زمانی آغاز پیش ثبت نام تاکنون بیش از ۱۷ هزار نفر در پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵ نام نویسی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره جزئیات نام نویسی از متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: پیش ثبت نام از متقاضیان از ۲۰مهر ماه در سراسر کشور آغاز شده و روند نام نویسی از متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۵ مطابق اولویت‌های اعلامی در اطلاعیه سازمان در حال انجام است.

وی افزود: از ساعت ۱۰صبح روز گذشته شنبه ۲۶مهرماه نیز اولویت‌های جدید اعلام و برای دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ماه ۸۶ نیز در کنار دیگر اولویت‌های قبلی امکان مراجعه به سامانه my.haj.ir و نام نویسی فراهم شده است.

رضایی با اشاره به اینکه پیش ثبت نام از دارندگان اسناد حج تا پایان آذر ماه ۸۶ همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: متقاضیان می‌بایست پس از ورود به سامانه اطلاعات خود را بروز‌رسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند تا پیش ثبت نام آنها نهایی شود. در مرحله ثبت نام قطعی که در آینده اعلام خواهد شد، صرفا افرادی می‌توانند کاروان انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشند. کسانی که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.

معاون حج و عمره سازمان حج اظهار کرد: طی بازه زمانی پیش ثبت نام تا پایان وقت ۲۶مهر بیش از ۱۷ هزار نفر نام نویسی کرده‌اند که ۵۵ درصد را بانوان و ۴۵ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
عربستان بزرگترین جنگل داره تو بیابون میکاره اما ایران جنگلهای شمال باکم توجه ای شدن ویلا ویلا
