حمله آمریکا به یک زیردریایی + فیلم

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد یک زیردریایی بزرگ حامل مواد مخدر که به مقصد ایالات متحده در حرکت بود، منهدم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سیاست های جنگ افروزانه آمریکا، ارتش این کشور یک زیردریایی بزرگ را هدف حمله قرار داد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
متعلق به کدام کشور بوده؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
دورغ محض است
چونکه بخاطر نسل کشی و جنایت جنگی در غزه توسط ترامپ و بی بی
قادر از اهرام ازادی بیان و حقوق بشر نیستند
چونکه این دو لغت برای همیشه از ادبیات حذف شد
چونکه در غزه دفن و بخاک سپرده شد
حالا ترامپ مواد مخدر را علم کرده که سر چاههای نفتی و منابع طبیعی ونرویلا ترامپ بنشیند
از روز تشکیل امریکا .مواد مخدر استفاده میکردند .حتی ماراجونا قانونی استفاده میشه در امریکای شمالی
در کانادا .در هر خیابان 4 تا 5 تا فروشگاه. برای فروش
ماراجونا است
یار در خانه و ترامپ گرد ونرویلا میگردد
اب در خانه و ترامپ تشنه لبان میگردد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
از عحایب روزگار ما این است که حکام کشور های استکباری آمریکا و انگلیس خودشان عامل قاچاق مواد مخدر در دنیا هستند و داعیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هم دارند.
۱
۱۵
پاسخ دادن