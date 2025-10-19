باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر گفت: پرونده متخلف عدم ایفای تعهدات ارزی در این اداره کل بررسی و به پرداخت ۷۲میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سیدموسی حسینی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پرونده یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی به ارزش ۷۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال بنا بر گزارش بانک صادرات استان بوشهره تحت عنوان عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: پس از بررسی‌های اولیه این پرونده برای رسیدگی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی بوشهر تحویل داده شد.

حسینی اظهارکرد: شعبه چهارم بدوی با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۷۲ میلیارد و ۴۹۳ ریال معادل ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

منبع: ایرنا