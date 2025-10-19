شهروندخبرنگار ما فیلمی از طبیعت روستای سرسبز جوزار بکش نوراباد ممسنی استان فارس را ه نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جوزار بکش از توابع شهرستان ممسنی استان فارس است. این روستا در منطقه خوش و آب هوا واقع شده است و به همین جهت طبیعت زیبایی دارد.این منطقه‌ای سرسبز و با محصولات باغی از جمله انار ودیگر محصولات شامل نارنگی، پرتقال و لیمو در آن تولید می‌شود مهمترین محصول که طبیعی است درختان بلوط که جنگل‌های منطقه پوشیده ازآن است. بلوط ازمیوه‌های پرخاصیت است که به وفور یافت می‌شود.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

