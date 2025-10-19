یانیک سینر در مسابقات «سیکس کینگز اسلم» در عربستان سعودی، کارلوس آلکاراس را شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یانیک سینر مرد شماره دو تنیس جهان در فینال مسابقات نمایشی Six Kings Slam در عربستان سعودی با نتایج ۶-۲ و ۶-۴ برابر کارلوس آلکاراس اسپانیایی مرد شماره یک تنیس جهان به پیروزی رسید تا برای دومین دوره‌ متوالی به قهرمانی در این رقابت‌ها برسد. سینر همچنین برنده‌ی جایزه‌ ۶ میلیون یورویی این مسابقات شد که بیش از هر گرند اسلم دیگری در طول فصل است.

سینر که در مرحله‌ی نیمه نهایی نیز در دو ست پیاپی مقابل نواک جوکوویچ به پیروزی رسیده بود، کار سختی مقابل مرد شماره‌ی یک تنیس جهان نداشت. او موفق شد سه بار کارلیتوس را بریک کند و در مقابل هیچ‌یک از گیم‌های سرویسش را هم از دست نداد. این نخستین رویارویی دو تنیسور پس از پیروزی آلکاراس مقابل سینر در فینال یو اس اوپن ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

تیلور فریتس با انصراف نواک جوکوویچ از دیدار رده‌بندی پس از گذشت یک ست، به مقام سوم رقابت‌های نمایشی شش پادشاه عربستان در سال ۲۰۲۵ رسید.

