رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ایران در صنعت اجاره بسیار عقب مانده است و طرح مسکن استیجاری می‌تواند بازار مسکن را هدایت کند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: اجرای طرح مسکن استیجاری بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه ما در بحث صنعت اجاره واقعاً عقب هستیم و باید سال‌ها قبل این موضوع رصد، کنترل و برای آن قوانینی وضع می‌شد.

وی ادامه داد: این قوانین می‌توانستند شرکت‌های خصوصی را به این قالب هدایت کنند یا حتی وزارت راه و شهرسازی را در بحث مسکن استیجاری فعال سازند.

گودرزی توضیح داد: یکی از مفاهیمی که می‌توان به آن توجه کرد، «اجاره به شرط تمدید» است. اکنون مشخص نیست کدام سازمان یا شرکت قصد دارد این کار را انجام دهد. به نظر من، حتی اگر این طرح محدود باشد و تعداد واحدهای آن محدود باشد، طرح مسکن استیجاری یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه در بحث خانه‌های استیجاری باید یک هدف مشخص کنیم، گفت: جوانان باید در اجرای این طرح در اولویت قرار بگیرند، اما شناسایی نباید صرفاً بر اساس سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باشد.

وی افزود: در صورتی که اطلاعات به درستی استخراج شود، می‌توانیم قشر آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و این خانه‌های استیجاری را به آن‌ها اختصاص دهیم.

گودرزی تأکید کرد: افرادی که آسیب‌پذیرتر هستند، باید شرایط خاصی برایشان مهیا شود. به طور مثال، کسانی که چهار یا پنج فرزند دارند یا سرپرست خانواده هستند، باید بتوانند درآمد زندگی خود را مدیریت کنند. این موضوع می‌تواند در آینده اثرات مثبتی بر جامعه و دولت داشته باشد.

وی در پایان افزود: با مشخص کردن اهداف و شرایط، می‌توانیم به سمت یک حرکت مثبت در صنعت اجاره و مسکن استیجاری برویم. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت قشر آسیب‌پذیر کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز منجر شود.

 

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
