رئیس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات حادثه ساز در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور ـ سرهنگ رحیمی رئیس پلیس راه استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: طرح ضربت برخورد با تخلفات حادثه ساز سبقت و سرعت غیر مجاز و تجاوز به چپ، از امروز تا پایان هفته جاری در سراسر استان خوزستان اجرا خواهد شد.

او ضمن دعوت عموم رانندگان به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، به معدود رانندگان هنجار شکنی که با ارتکاب تخلفات حادثه ساز جان خود و دیگر کاربران ترافیکی متردد در راه‌های بیرون شهری را به خطر می‌اندازند، هشدار داد.

رئیس پلیس راه خوزستان بیشترین کشته حوادث رانندگی در جاده ها را مربوط یه این سه تخلف دانسته و این تخلفات را خط قرمز پلیس عنوان کرد.

سرهنگ رحیمی افزود : ضمن اعمال قانون، خودروی ایندسته افراد برای مدت طولانی توقیف، گواهینامه راننده ضبط و یا ابطال و در صورت داشتن سابقه تخلفات قبلی، راننده به علت اختلال در نظم و انضباط ترافیکی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

.

