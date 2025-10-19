مدیر عامل مستعفی باشگاه پرسپولیس پیام خداحافظی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که پس از شکست شب گذشته این تیم از سمت خود استعفا کرد پیام خداحافظی در فضای مجازی منتشر کرد.

پیام رضا درویش

