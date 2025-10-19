باشگاه خبرنگاران جوان - بامداد امروز تیم اینترمیامی با حضور لیونل مسی، سرخیو بوسکتس، یوردی آلبا، رودریگو دی‌پائول و لوئیس سوارس، در چارچوب رقابت‌های هفته سی و چهارم لیگ حرفه‌ای آمریکا میهمان نشویل بود؛ جدالی که در سایه درخشش مسی شروع شد و در همین سایه هم به پایان رسید و توانست با نتیجه پنج بر دو به پیروزی برسد. ستاره این بازی لیونل مسی بود که سه گل به ثمر رساند تا بیشترین نقش را در این پیروزی داشته باشد.

اینترمیامی با بردی که در این بازی به دست آورد ۶۵ امتیازی شد و اختلافش را با تیم صدرنشین تنها به یک امتیاز رساند. در جدول بهترین گلزنان هم لیونل مسی با ۲۹ گل قاطعانه در صدر قرار دارد.