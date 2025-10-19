رئیس جمهور سابق فرانسه دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون BFMTV فرانسه به نقل از منابعی گزارش داد که نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، که به دلیل منابع مالی مبارزات انتخاباتی‌اش به پنج سال زندان محکوم شده بود، دوران حبس خود را در سلول انفرادی زندان لا سانته سپری خواهد کرد.

طبق این گزارش، این زندان که در پاریس واقع شده است، دارای بخشی برای زندانیانی است که نیاز به اقدامات ایمنی ویژه دارند. سارکوزی به دلیل سن (۷۰ سال) و معروفیتش به سلول انفرادی منتقل خواهد شد.

دادگاهی در پاریس سارکوزی را به دلیل پذیرش وجوه لیبی برای تأمین مالی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ به پنج سال زندان محکوم کرد.

رئیس جمهور سابق همچنین ۱۰۰۰۰۰ یورو جریمه شد. علاوه بر این، سارکوزی همچنین به جرم شرکت در یک توطئه جنایی مجرم شناخته شد، اما از اتهامات پنهان کردن اختلاس بودجه عمومی و فساد غیرفعال تبرئه شد. این بدان معناست که دادگاه واقعیت تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی ۲۰۰۷ را اثبات نکرد.

اطلاعاتی مبنی بر اینکه معمر قذافی کمپین سارکوزی را تأمین مالی کرده است، اولین بار در مارس ۲۰۱۱ منتشر شد، زمانی که سیف الاسلام، پسر قذافی در مصاحبه‌ای با یورونیوز گفت که مقامات لیبی خواستار بازگرداندن بودجه‌ای هستند که به سارکوزی ارائه شده است. کاخ الیزه ارائه این بودجه را تکذیب کرد. سارکوزی پیش از این این اتهامات را مضحک خوانده بود.

منبع: تاس