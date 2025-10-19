باشگاه خبرنگاران جوان - سریال انیمیشن «باشگاه کمانگیری مدرسه کازمای» با گویندگی ۳۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل دوبله شد.

این سریال در گونه انیمیشن ـ ورزشی و درام ساخت کشور ژاپن در سال ۲۰۲۳ است که قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است. شیلا آژیر، بابک اشکبوس، ارغوان افراسیاب، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، محمد تنهایی، علی جلیلی باله، ارسلان جولایی، محمدرضا حسینیان، امیر حکیمی، سیما رستگاران، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، علیرضا شایگان، ابراهیم شفیعی مهیار، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، امیرمحمد صمصامی، نغمه عزیزی پور، بهروز علی محمدی، کوروش فهیمی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، مریم معینیان، اردشیر منظم، امیر منوچهری، علی همت مومیوند و مهسا عرفانی این اثر را دوبله کرده اند.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: پس از پیروزی در مسابقات منطقه‌ای، باشگاه کمانداری دبیرستان کازمایی برای آماده شدن برای مسابقات ملی تلاش می‌کند. میناتو نارومییا، کماندار با استعداد تیم، مصمم است تا تیم خود را به پیروزی برساند. با این حال، راه رسیدن به مسابقات ملی پر از چالش است.

انیمیشن های ورزشی ژاپنی همواره می توانند انیمیشن هایی بسیار مفید برای کودکان و نوجوانان باشند. یکی به این دلیل، که این آثار سرشار از شور و حال و تحرک ورزشی هستند که متناسب با روحیه افراد در این رده سنی است. از سوی دیگر، این انیمیشن ها همیشه خط داستانی ای دارند که طی آنها یک تیم ورزشی، می تواند با طی مراحل آماده سازی و مسابقاتی که از سر می گذراند، به پیروزی و قهرمانی نائل آید. اما این پیروزی نهایی به سادگی به دست نمی آید بلکه نیاز به تلاش و کوشش خستگی ناپذیر و همیشگی دارد. از سوی دیگر، این مسیر همواره با پیروزی همراه نیست و راهی دور و دراز و پرسنگلاخ است. بازیکنان طی این انیمیشن ها به تدریج فرا می گیرند که چگونه در برابر موانع سر راه پیروزی شان مقاومت کنند و چگونه از شکست های مسیرشان پل هایی مستحکم برای پیروزی بسازند. در انیمیشن «باشگاه کمان گیری مدرسه کازمای»، چنین روندهای مثبت و مفیدی، حین تلاش های یک گروه از ورزشکاران کمانگیر متعلق به یک باشگاه رخ می دهد.

شبکه‌ی امید، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.