 مواد غذایی که کلسیم مناسب در روز را به بدن می‌دهد + فیلم

متخصص تغذیه در مورد کلسیم نکاتی را بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لادن گیاهی، متخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مواد غذایی و کلسیم توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
