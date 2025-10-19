باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان یافتن رقابت‌های تیراندازی، اسکیت، بدمینتون، تکواندو، تیروکمان، جوجیتسو، دو ومیدانی (۱۰۰ متر، ۸۰۰ متر، پرتاب نیزه،۳۰۰۰متر پیاده روی،۴۰۰ متر با مانع، پرش طول، ترکیبی، پرتاب وزنه،۴در۱۰۰ امدادی،۴۰۰ متر،۱۰۰ متر با مانع، پرش ارتفاع)، دوگانه، سنگ‌نوردی، شمشیربازی (اپه)، شنا، گلف، کاراته، شنا، قایقرانی، اسلالوم، کوراش، دوگانه تیمی، تنیس روی میز (تیمی. دوبل وانفرادی) و دوچرخه سواری (۴ ماده)، تیم استان تهران با کسب ۱۵ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۱ برنز در صدر جدول ایستاد.

اصفهان با ۱۰ طلا و ۷نقره و ۶ برنز و فارس با ۷ طلا و ۵ نقره و ۱۰ برنز، در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.