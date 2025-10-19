روبرت لواندوفسکی قصد دارد فوتبال خود را در شهر مادرید ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهاجم لهستانی تیم فوتبال بارسلونا به زودی از این تیم جدا می‌شود و شاید این اتفاق در نقل و انتقالات تابستان آینده رخ دهد.

دیگو سیمئونه قصد دارد در صورت جدایی رابرت لواندوفسکی از بارسلونا، او را به اتلتیکو مادرید بیاورد.

قرارداد لواندوفسکی در پایان فصل به اتمام می‌رسد و بارسلونا هنوز برنامه‌ای برای تمدید ندارد. گفته می‌شود اتلتیکو آماده است پیشنهادی دو ساله با حقوق سالانه ۸ میلیون یورو به مهاجم ۳۷ ساله ارائه دهد.

تیم فوتبال اتلتیکو مادرید به احتمال زیاد خولیان آوارز آرژانتینی را در پایان فصل از دست می‌دهد و به همین دلیل به دنبال یک مهاجم خوب برای پر کردن جای این بازیکن است.

مقصد بعدی خولین آلوارز به احتمال زیاد از میان تیم‌های منچستر سیتی، بارسلونا و یا پاری سن ژرمن خواهد بود.

