رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، با هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی گفت: افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گفت: کلاهبرداران اغلب از شماره تلفن و شماره کارت یا حساب‌هایی استفاده می‌کنند که اجاره‌ای است یعنی متعلق به خود شخص نیستند. در مورد کارت‌ها هشدار‌های لازم داده شده، اما با این حال این کارت‌ها به‌عنوان کارت‌های اجاره‌ای بار‌ها و بار‌ها تبلیغ می‌شوند و به افراد وعده می‌دهند که در خانه بمانند و ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: آنها یک فرایند را توضیح می‌دهند که ظاهراً قانونی معرفی می‌شود، ولی در حقیقت غیرقانونی است. هرجا دیدید که از شما می‌خواهند کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره دهید، یقین بدانید یک فرایند مجرمانه در حال وقوع است.

سرهنگ پاشایی بیان داشت: در سیر مراحل قضایی، اولین کسی که مورد پیگرد قرار می‌گیرد معمولاً صاحب کارت یا سیم‌کارت است؛ ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که حتی دارنده کارت مجبور شده مبالغ چند صد میلیونی پرداخت کند؛ بنابراین کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره ندهید.

سرهنگ پاشایی گفت: اولویت خدمات‌رسانی ما با افرادی است که در همان لحظه روی لینک فیشینگ کلیک کرده‌اند یا کارتشان توسط اسکیمر کپی شده و پول از حسابشان برداشت شده است. شماره ۰۹۶۳۸۰ از سال‌ها پیش فعال بوده و همچنان برای تماس‌های فوری در دسترس است.

وی افزود: مشاوره تخصصی هم جزو برنامه کاری پلیس فتاست، اما تمرکز ما در سامانه جدید بر ارائه خدمات فوریتی به کسانی است که در لحظه دچار سرقت مالی شده‌اند. ما به آن بازه زمانی حساس «گلدن‌تایم» می‌گوییم؛ یعنی حدود نیم‌ساعت تا یک ساعت نخست پس از برداشت غیرمجاز. در این بازه، امکان مسدودی حساب مقصد و جلوگیری از پول‌شویی وجود دارد.

پاشایی ادامه داد: بر اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از وجوه سرقت‌شده با تماس فوری مردم و اقدام پلیس فتا، پیش از خرج شدن یا انتقال، سیو و به صاحبان حساب بازگردانده شده است. حتی در روز‌های تعطیل مانند پنج‌شنبه و جمعه نیز این امکان وجود دارد، زیرا با تفاهم‌نامه‌های قانونی، دسترسی لازم برای مسدودی حساب‌ها فراهم شده است.

وی هشدار داد: کلاهبرداران معمولاً در ایام تعطیل فعالیتشان را افزایش می‌دهند، چون تصور می‌کنند دسترسی به خدمات بانکی یا قضایی محدود است، در حالی‌که پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و هیچ تفاوتی بین روز کاری و تعطیل وجود ندارد. مهم این است که مردم در همان ساعت طلایی با ما تماس بگیرند تا بتوانیم وجوه را نجات دهیم.

منبع: مهر

برچسب ها: کلاهبرداری ، پلیس فتا
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
دستگیری کلاهبرداران اینترنتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
آخرین اخبار
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها
تأکید ایران بر «مدیریت هوشمند پسماند» در اجلاس بین‌المللی استانبول
افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون / تسهیل تردد و ساماندهی دقیق خودرو‌ها با ضوابط جدید
انجام تست‌های رایگان غربالگری سرطان در جنوب غرب پایتخت
افتتاح ۷ مجموعه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی/ مسابقات پاراقهرمان شهر برگزار می‌شود
ماجرای صدور کیفرخواست پرونده جدید نیشکر هفت‌تپه چیست؟
جاده چالوس یکطرفه شد
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تدوین و اجرا شده است
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
انتخابات تناسبی باید به سمت تخصص گرایی برود
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
افزایش ۶۷ درصدی مشارکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
مدیریت فشار اقتصادی باید اولویت اصلی تعزیرات باشد
ضرورت گویاسازی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های شهری برای نابینایان
تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای محیط زیستی
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
۷۲ ساعت نفس‌گیر؛ ۳۱۵ مأموریت امدادی در سراسر کشور
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران