گزارش تازه یک مرکز اسرائیلی از تبعات ناگوار جنگ بر سلامت روان جامعه صهیونیستی و افزایش اعتیاد پرده برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش سالانه مرکز اسرائیلی اعتیاد و سلامت روان (ICA)، جنگ دو ساله علیه غزه و پیامد‌های ناشی از آن، تأثیرات عمیق روانی و اجتماعی بر جامعه اسرائیل گذاشته است. این درگیری با تلفات انسانی بی‌سابقه و صحنه‌های ناراحت‌کننده، موجب شده بخش وسیعی از مردم برای مقابله با فشار‌های روانی، به مصرف نوشیدنی‌های الکلی، قرص‌های خواب‌آور و آرام‌بخش روی آورند.

بر اساس این گزارش، آسیب‌های ناشی از جنگ باعث افزایش چشمگیر نرخ اعتیاد به الکل، مواد مخدر و مواد روان‌گردان شده است، تا حدی که از هر چهار نفر در اسرائیل، یک نفر در معرض خطر اعتیاد قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد ۲۶.۶ درصد از جمعیت این کشور، معادل بیش از یک‌چهارم ساکنان آن، در سطح پرخطری از مصرف مواد اعتیادآور قرار دارند.

همچنین مصرف مواد افیونی تقریباً دو برابر شده و استفاده از آرام‌بخش‌ها و قرص‌های خواب‌آور نیز ۲.۵ برابر افزایش یافته است. مواد محرک نیز رشدی مشابه را تجربه کرده‌اند. علاوه بر این، ۱۶ درصد از اسرائیلی‌ها همچنان از علائم روانی شدید رنج می‌برند که نشان‌دهنده پیامد‌های پایداری جنگ بر سلامت روان جامعه است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: آمار اعتیاد ، اسرائیل ، جنگ غزه
