باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: نرخ خرید تضمینی گندم باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا به طور رسمی اعلام شود و دستورالعمل قیمت خرید تضمینی آن است که پس از رسیدن به نرخ توافقی حداکثر ظرف یک هفته قیمت اعلام شود، به نظر می رسد وزیر جهاد تا روز سه شنبه نرخ را اعلام خواهند کرد.

به گفته وی، احتمال تغییر قیمت همیشه وجود دارد، اما اینکه نرخ تا روز سه شنبه تغییر کند این طور نیست چراکه مصوبه شورا به این زودی قابل تغییر نیست.

هاشمی ادامه داد: در ماه های آینده ممکن است بدلیل قیمت های جهانی یا افزایش هزینه های تولید همانند سنوات قبل امکان تجدید نظر در نرخ وجود دارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تا سال ۹۹ نرخ ۳۲ قلم محصول کشاورزی در شورای اقتصاد و پشت درهای بسته تعیین می شد، افزود: طبق قانون مصوب مجلس در سال ۹۹ شورایی متشکل از ۹ نفر تشکیل شد چراکه قبلا تعیین نرخ در شورای اقتصاد مورد گلایه بود، اما با تشکیل شورای قیمت گذاری پس از برگزاری جلسات شورا نرخ تعیین می شود که تا پایان تیرماه مهلت اعلام نرخ است که متاسفانه در سنوات قبل هم تاخیر داشتیم، هرچند امسال معاونت بازرگانی برنامه خوبی به شورا داده بودند که براین اساس می توان حدس زد که تا ۲۰ تیرماه قیمت اعلام شود که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجب شد این معضل ایجاد شود.

هاشمی درباره اینکه در خصوص خرید حمایتی چه اقداماتی در راستای حمایت از کشاورزان خرد صورت می گیرد، افزود: در شورای قیمت گذاری تدابیری برای این خصوص اندیشیده شد به طوریکه بازرگانی دولتی به عنوان مجری خرید و در کنار آن سازمان تعاون روستایی مباشر خرید است که براین اساس سازمان تعاون روستایی در کلیه شهرستان ها، استان ها، روستاها و دهستان مراکز خرید ایجاد کردند و با کمک اتحادیه های سراسری از مقیاس کوچک تا بزرگ گندم خریداری می شود.

وی ادامه داد: حدالامکان سعی می شود که گندم خوراک انسان صرف خوراک دام و طیور یا خرید توسط دلالان نشود، هرچند عوامل دیگری خارج از مکانیزم‌خرید همچون قیمت گذاری مناسب، پرداخت به موقع مهم‌ترین عامل است چراکه امسال بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات و اختلاف قیمت با نهاده ها منجر به خروج بخشی از گندم در بازار آزاد شده است که پرداخت به موقع نقش مهمی دارد، کمااینکه دولت ۴۸ ساعت پس از تحویل باید مطالبات را پرداخت کند و در صورت تاخیر باید دیرکرد پرداخت شود.

به گفته هاشمی، سال گذشته که قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان قبول کردیم، یکی از اقدامات حمایتی پرداخت حق بیمه سهم کشاوزر بود.

هاشمی با بیان اینکه قیمت قبل از مطرح شدن در صحن شورا در جلسات تخصصی بررسی می شود، افزود: در اردیبهشت ماه کمیسیون های تخصصی برگزار شد و تمامی آنالیز هزینه های تولید با احتساب شود متعارف ۵۰۰ تومان اختلاف با مرکز پژوهش ها داشت، اما نرخ تعیین شده برای سال زراعی جدید جوابگو نیست، البته برای سال زراعی جدید کشاورزان برمبنای کیفیت باید پول گندم را دریافت کنند، درحالیکه الزامات فراهم‌نیست چراکه برای انجام‌این کار در سراسر کشور ۵ تا ۶ هزار آزمایش مجهز باید داشته باشیم.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه نرخ تعیین شده در شورای قیمت گذاری جوابگوی هزینه های تولید و سود متعارف نیست، گفت:برای رعایت قانون دامنه ۲ هزارتومان در نظر گرفته شد، درحالیکه هزینه های کشاورز با احتساب سود متعارف پوشش نمی دهد، اما نرخ خرید تضمینی مناسب است که امیدواریم کشت این محصول که منافع ملی را در بر دارد، رعایت شود.