باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز در مورد نیمکت این تیم تصمیم قطعی را خواهد گرفت.
وحید هاشمیان، سرمربی تیم پرسپولیس هم شرایط بسیار متزلزلی در این تیم دارد و بهاحتمال فراوان او هم امشب از سمت خود کنار گذاشته خواهد شد.
قرار است اعضای هیئتمدیره، عصر امروز جلسهای تشکیل دهند تا در خصوص آخرین وضعیت کادر فنی جمعبندی کنند.
در شرایط فعلی برخی از اعضای هیئتمدیره خواهان برکناری هاشمیان هستند و اگر این اجماع در جلسه عصر امروز به قطعیت برسد هاشمیان خیلی زودتر از حد انتظار، از پرسپولیس جدا خواهد شد.
گفته میشود گزینه جدی و در دسترس پرسپولیس اوسمار لوس ویرا مربی برزیلی است، اما هیئت مدیره نیم نگاهی هم به برانکو ایوانکوویچ دارد و در صورتی که او سرمربی گری پرسپولیس ر ا نپذیرد شانس اوسمار بیشتر از دیگر گزینه هاست.
سرمربی سابق تیم فوتبال سپاهان یعنی کارترون هم از گزینههای پرسپولیس است، اما بعید میدانیم او دوباره در لیگ ایران حضور پیدا کند.