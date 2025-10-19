معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی از افزایش خرید و بالا رفتن ذخایر طلای این بانک در راستای اتخاذ برنامه‌های راهبردی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکتا اشرفی با تاکید بر سیاست افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته گفت: افزایش ذخایر طلا که هم‌اکنون نیز ورود آنها را به کشورمان شاهد هستیم علاوه بر تقویت پشتوانه پول ملی، نشانه‌ای از درک راهبردی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نسبت به ضرورت کاهش وابستگی به ارز‌های خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی افزود: طی دو سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت ثبات مالی و ارزی کشور، سیاستی راهبردی در زمینه افزایش ذخایر طلای خود اتخاذ کرده است. این تصمیم در چارچوب اصول مدیریت ریسک‌های مالی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره‌ای و حفظ قدرت خرید پول ملی اتخاذ شد و نشان‌دهنده نگاه هوشمندانه و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری پولی است.

 اشرفی به اشاره به مبانی نظری و اقتصادی سیاست افزایش ذخایر در حوزه پشتیبانی از ثبات پولی افزود: مطابق با نظریه‌های کلاسیک و مدرن پولی، طلا به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) نقش تثبیت‌کننده در برابر نوسانات ارزی و تورم دارد. افزایش ذخایر طلا، توان بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترل شوک‌های ارزی و کاهش ریسک‌های سیستمیک را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

 معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره‌ای را هدف دیگر سیاست اخیر بانک مرکزی برشمرد و گفت: شواهد بین‌المللی نشان می‌دهد کشور‌هایی با سبد ذخایر متنوع، شامل ترکیبی از ارز‌های معتبر و طلا، در مواجهه با بحران‌های مالی کمتر آسیب‌پذیر بوده و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی آنها بالاتر است.

وی همچنین تقویت قابلیت سیاست‌گذاری مستقل را هدف دیگر سیاست اخیر بانک مرکزی در حوزه افزایش ذخایر طلا عنوان کرد و گفت: ذخایر طلا به‌عنوان دارایی بدون ریسک، امکان اتخاذ سیاست‌های پولی مستقل و کاهش وابستگی به جریان‌های نقدینگی خارجی را فراهم می‌کند و بانک مرکزی را در مدیریت شوک‌های اقتصادی توانمند می‌سازد.

 اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در بیان دلایل راهبردی سیاست اخیر بانک مرکزی در افزایش ذخایر طلا به نکات مهم ذیل اشاره کرد:

   •   مصونیت در برابر شوک‌های خارجی: تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی اهمیت داشتن پشتوانه ملموس و غیرقابل مصادره را افزایش داده است.

   •   افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران: شواهد تجربی حاکی از آن است که سیاست افزایش ذخایر طلا، سیگنالی از مدیریت هوشمندانه و پایدار منابع ملی به بازار‌ها و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

   •   زیرساخت برای توسعه ابزار‌های مالی نوین: افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، زمینه طراحی اوراق مبتنی بر طلا و توسعه توکن‌سازی دارایی‌های مالی را فراهم می‌آورد و با استاندارد‌های بین‌المللی همخوانی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: سیاست افزایش ذخایر طلا طی دو سال گذشته بر اساس مبانی نظری و شواهد بین‌المللی، تصمیمی راهبردی در جهت تقویت استقلال مالمالی و ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. ایجاد پشتوانه پایدار، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی، ظرفیت مانور مؤثری داشته باشد و ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را با کارآمدی بالاتر اعمال کند.

منبع: بانک مرکزی

