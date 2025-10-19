حدود ۷ میلیون نفر در اعتراض سراسری «نه به پادشاهی» علیه ترامپ در سراسر آمریکا شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازماندهندگان اعلام کردند که دستکم ۷ میلیون نفر در اعتراضات سراسری «نه به پادشاهی» علیه سیاستهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در این کشور شرکت کردند.
سازماندهندگان در بیانیهای اعلام کردند: «در یکی از بزرگترین تظاهرات سراسری یک روزه در تاریخ ایالات متحده، نزدیک به هفت میلیون آمریکایی امروز، ۲ میلیون نفر بیشتر از ماه ژوئن، در بیش از ۲۷۰۰ شهر و شهرستان برای روز اقدام مسالمتآمیز «نه به پادشاهی» گرد هم آمدند و در مخالفت بدون خشونت با اقتدارگرایی در کنار هم ایستادند و تأکید کردند که این ملت متعلق به مردمش است، نه پادشاهانش.»
معترضان علیه آنچه سازماندهندگان "سرکوب حقوق متمم اول قانون اساسی" توسط ترامپ، حملات ماموران مهاجرت و گمرک (ICE)، کاهش بودجه مراقبتهای بهداشتی و سایر برنامههای فدرال و استقرار نیروها در شهرهای ایالات متحده مینامند، راهپیمایی کردند.
قانونگذاران آمریکایی از جمله سناتور برنی سندرز نیز به فعالان پیوستند تا در اعتراض « نه به پادشاهی» در واشنگتن دی سی سخنرانی کنند. سندرز نسبت به ظهور اقتدارگرایی هشدار داد و مستقیماً سبک رهبری ترامپ را رد کرد.
او گفت: «امروز در سال ۲۰۲۵، در این لحظه خطرناک در تاریخ آمریکا، پیام ما دقیقاً همان است. نه، رئیس جمهور ترامپ، ما نمیخواهیم شما یا هیچ پادشاه دیگری بر ما حکومت کند. خیلی ممنون، اما ما شکل دموکراتیک جامعه خود را حفظ خواهیم کرد. ما به سمت اقتدارگرایی در آمریکا حرکت نخواهیم کرد.»
سناتور کریس مورفی نیز ترامپ را به عنوان یک رئیس جمهور «قدرت طلب» مورد انتقاد شدید قرار داد. مورفی با توصیف ترامپ به عنوان «فاسدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده» گفت که دموکراسی «در خطر است، اما میتوان آن را نجات داد.»
کارن باس، شهردار لسآنجلس گفت که حدود ده اعتراض در شهر او همگی مسالمتآمیز بودهاند و افزود: "ما میدانیم که او پادشاه نیست، اما نمیخواهیم شاهد باشیم که دموکراسی ما به سمت اقتدارگرایی عقبگرد کند و این همان چیزی است که اعتراضات در مورد آن است."
اعتراضات قبلی «نه به پادشاهی» در ۱۴ ژوئن، روز تولد ترامپ و روز رژه نظامی در واشنگتن برگزار شد. حداقل ۲۱۰۰ اعتراض در شهرهای آمریکا برگزار شد که تقریباً ۵ میلیون نفر را به خود جذب کرد.
ماموران فدرال برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در مقابل یکی از آژانسهای فدرال مسئول اخراج افراد در پورتلند تجمع کرده بودند، از گاز اشکآور استفاده کردند.
این اعتراض بخشی از جنبش «نه به پادشاهی» بود که شاهد تجمع جمعیت زیادی علیه دولت بوده است. طبق تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتماعی، با نزدیک شدن معترضان به این بازداشتگاه، تنشها افزایش یافت.
منبع: تاس/ رویترز