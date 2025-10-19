حدود ۷ میلیون نفر در اعتراض سراسری «نه به پادشاهی» علیه ترامپ در سراسر آمریکا شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان‌دهندگان اعلام کردند که دستکم ۷ میلیون نفر در اعتراضات سراسری «نه به پادشاهی» علیه سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در این کشور شرکت کردند.

سازمان‌دهندگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «در یکی از بزرگترین تظاهرات سراسری یک روزه در تاریخ ایالات متحده، نزدیک به هفت میلیون آمریکایی امروز، ۲ میلیون نفر بیشتر از ماه ژوئن، در بیش از ۲۷۰۰ شهر و شهرستان برای روز اقدام مسالمت‌آمیز «نه به پادشاهی» گرد هم آمدند و در مخالفت بدون خشونت با اقتدارگرایی در کنار هم ایستادند و تأکید کردند که این ملت متعلق به مردمش است، نه پادشاهانش.»

معترضان علیه آنچه سازمان‌دهندگان "سرکوب حقوق متمم اول قانون اساسی" توسط ترامپ، حملات ماموران مهاجرت و گمرک (ICE)، کاهش بودجه مراقبت‌های بهداشتی و سایر برنامه‌های فدرال و استقرار نیروها در شهرهای ایالات متحده می‌نامند، راهپیمایی کردند.

تظاهرات

قانونگذاران آمریکایی از جمله سناتور برنی سندرز نیز به فعالان پیوستند تا در اعتراض « نه به پادشاهی» در واشنگتن دی سی سخنرانی کنند. سندرز نسبت به ظهور اقتدارگرایی هشدار داد و مستقیماً سبک رهبری ترامپ را رد کرد.

او گفت: «امروز در سال ۲۰۲۵، در این لحظه خطرناک در تاریخ آمریکا، پیام ما دقیقاً همان است. نه، رئیس جمهور ترامپ، ما نمی‌خواهیم شما یا هیچ پادشاه دیگری بر ما حکومت کند. خیلی ممنون، اما ما شکل دموکراتیک جامعه خود را حفظ خواهیم کرد. ما به سمت اقتدارگرایی در آمریکا حرکت نخواهیم کرد.»

تظاهرات علیه ترامپ

سناتور کریس مورفی نیز ترامپ را به عنوان یک رئیس جمهور «قدرت طلب» مورد انتقاد شدید قرار داد. مورفی با توصیف ترامپ به عنوان «فاسدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده» گفت که دموکراسی «در خطر است، اما می‌توان آن را نجات داد.»

کارن باس، شهردار لس‌آنجلس گفت که حدود ده اعتراض در شهر او همگی مسالمت‌آمیز بوده‌اند و افزود: "ما می‌دانیم که او پادشاه نیست، اما نمی‌خواهیم شاهد باشیم که دموکراسی ما به سمت اقتدارگرایی عقبگرد کند و این همان چیزی است که اعتراضات در مورد آن است." 

تظاهرات

اعتراضات قبلی «نه به پادشاهی» در ۱۴ ژوئن، روز تولد ترامپ و روز رژه نظامی در واشنگتن برگزار شد. حداقل ۲۱۰۰ اعتراض در شهر‌های آمریکا برگزار شد که تقریباً ۵ میلیون نفر را به خود جذب کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استفاده از گاز اشک‌آور در اعتراض به یکی از آژانس‌های فدرال مسئول اخراج افراد در پورتلند

ماموران فدرال برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در مقابل یکی از آژانس‌های فدرال مسئول اخراج افراد در پورتلند تجمع کرده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

این اعتراض بخشی از جنبش «نه به پادشاهی» بود که شاهد تجمع جمعیت زیادی علیه دولت بوده است. طبق تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، با نزدیک شدن معترضان به این بازداشتگاه، تنش‌ها افزایش یافت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اقدام عجیب ترامپ در واکنش به تظاهرات در آمریکا علیه او با انتشار یک ویدئوی هوش مصنوعی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: تاس/ رویترز

برچسب ها: تظاهرات ضدترامپ ، تظاهرات در آمریکا
خبرهای مرتبط
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
آخرین اخبار
خونین‌ترین روز پس از آتش‌بس؛ بیش از ۴۵ فلسطینی در غزه شهید شدند
ارتش صهیونیستی مدعی شد اجرای آتش‌بس را از سر گرفته است
فایننشال تایمز: ترامپ اصرار داشت زلنسکی شروط پوتین را بپذیرد یا با خطر نابودی رو به رو شود
آکسیوس: گذرگاه رفح از فردا صبح بازگشایی می‌شود
سفر هیئت حماس به مصر برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس
کاروان تکواندوکاران افغانستان عازم بحرین و چین
رژیم اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را متوقف می‌کند
امکان معامله بگرام محال است؛ آمریکا به دنبال اسارت جهان است
افزایش ۳۰ درصدی خروج اتباع غیرمجاز از مرز دوغارون
تأکید ایران بر ظرفیت‌های طلایی معادن افغانستان برای سرمایه‌گذاری
امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیون دلاری برای حمایت از مهاجران
حماس: اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم
آکسیوس: واشنگتن از حملات امروز رژیم اسرائیل در غزه مطلع بوده است
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»