رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: حذف صورت حساب کاغذی و عدم اعتبار آن از تاریخ یکم دی ماه یک تکلیف قانونی برای سازمان مالیاتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر در آغاز جلسه مشترک مدیران سازمان امور مالیاتی با اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین جدید تعاملی است؛ هم اکنون در حال حرکت به سمت نظام مالیاتی مدرن هستیم، تبادل نظرات فعالان بخش خصوصی در این مسیر به ما کمک میکند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رویکرد کلی سازمان امور مالیاتی گذار از نظام مالیاتی سنتی است، افزود: تکالیف جدیدی را قانونگذار وضع کرده که نیاز است فعالان اقتصادی در جریان باشند؛ حذف صورتحساب کاغذی و عدم اعتبار آن از تاریخ یکم دی ماه و اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی از جمله این تکالیف قانونی بر سازمان امور مالیاتی است.
در این جلسه اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران اقدام سازمان امور مالیاتی مبنی بر انتشار بخشنامهها پیش از اجرا و نظرخواهی از ذینفعان و فعالان اقتصادی را شایسته تقدیر دانستند.
نیازمند تغییر رویکرد در نظام مالیاتی هستیم
همچنین در نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه مالیات چالشهایی وجود دارد که روی همه بخشها اثر دارد. تولیدکنندگان دچار انباشت محصول هستند چون تقاضا دچار چالش است و از طرفی مردم و فعالان بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت پرداخت مالیات، فقط خواستار حمایتهای بیشتر با توجه به شرایط حاکم، هستند.
حسنزاده افزود: تمدید فرصت برای ارائه اظهارنامههای مالیاتی به دلیل شرایط ناشی از جنگ 12 روزه فرصت خیلی خوبی بود. با این حال به دلیل وضعیت حاکم، بخش خصوصی تعامل و حمایتهای بیشتر را خواستار است.
رئیس اتاق ایران تغییر در رویکردها به هنگام سیاستگذاری را به دلیل شرایط اقتصادی موجود، مورد تأکید قرار داد و گفت: در بحث مالیاتی باید تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و بهگونهای عمل شود که فشار مالیاتی و کسب درآمد برای دولت، مانع توسعه و سرمایهگذاری نشود. متأسفانه امروز رغبتی به سمت سرمایهگذاری وجود ندارد. استمرار این شرایط، چالشزا خواهد بود چون دچار فرسودگی تکنولوژی خواهیم شد.
او همکاری و تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و دولت را متناسب با وضعیت کنونی، ضروری و سازنده توصیف کرد.
در ادامه، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تحولات نظام مالیاتی را بسیار سریع توصیف کرد و از پوستاندازی نظام مالیاتی کشور خبر داد و گفت: اقدامات سازمان مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب بوده و طبق زمانبندی اعلام شده حرکت میکنیم.
او درباره نگاه سازمان امور مالیاتی به روند دریافت مالیات و پوشش هزینههای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأکید کرد: همانقدر که دریافت مالیات و کسب درآمد برای سازمان امور مالیاتی مهم است باید اذعان داشت که شیوه مالیاتستانی هم برای سازمان، اهمیت دارد و اعتقاد داریم نباید بهگونهای رفتار کنیم که در نظام اقتصادی کشور، اختلال ایجاد شود.
سبحانیان افزود: باید با همکاری هم نظام مالیاتستانی را از شئون سنتی عبور دهیم. البته میدانیم که تا حدی سریع حرکت میکنیم. از طرفی در مسیر تحولات با چالشهای جدی مواجه بودیم و هستیم. باید این مسیر را با مطالبهگری بخش خصوصی طی کنیم. این همراهی و مطالبهگری باید بیش از این باشد چون با کمک هم بهتر از پس مشکلات برمیآییم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بدون شک ایراداتی وجود دارد ولی مسیر تحول باید طی شود و بهروز شویم. در حوزه ارزشافزوده تجربیات و دانشی کسب کردیم که امروز برخی کشورها خواهان آن هستند، این موضوع بسیار امیدوارکننده است.
او از ضرورت همراهی بیشتر بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی در مسیر تحولات صحبت کرد و افزود: هدف این است که فعال اقتصادی بدون نگرانی از مالیات به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: تعامل با فعالان اقتصادی برای سازمان امور مالیاتی بسیار مهم است و میخواهیم با همراهی هم، قدرتمند قدم برداریم.
توازن در نظام مالیاتی مهم است
در بخش بعدی این نشست پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران مولدسازی مالیات کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز مالیات را برای پوشش هزینههای جاری کشور، دریافت میکنیم در حالی که حوزه مولد اقتصاد شریک دولت در رشد و توسعه و مالیات ابزار رشد و توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی طبق قانون رفتار میکند ولی این نوع تفکر که با فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی شناسنامهدار و بیتوجهی به بخشهایی که مالیات پرداخت نمیکنند، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، اشتباه است. ۷۰ درصد اشتغال در حوزه کسبوکارهای خرد شکل گرفته است که مالیات خود را دقیق و کامل پرداخت میکنند. این عدم توازن، عدالت مالیاتی را کمرنگ کرده است.
باقری همچنین به تغییر در معافیتهای مالیاتی مناطق محروم مستند به آنچه شهرکهای صنعتی اعلام کردند، اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاری که برای استفاده از معافیت مالیاتی وارد مناطق محروم موردنظر قانونی میشود، با توجه به تغییرات اعمال شده ناگهان قابلیت استفاده از معافیت را ندارد و مجبور شده مالیات را بپردازد، این رویه مورد انتقاد است. از سوی دیگر تعریف مشوق برای دریافت مالیات بیشتر زمانی کارآمد است که آنهایی شناسایی شوند که تاکنون مالیات پرداخت نکردند و فرار مالیاتی داشتند، نه اینکه از آنهایی مالیات بیشتر گرفته شود که شفاف بوده و تاکنون مالیات خود را دقیق پرداخت کردند.
باقری خاطرنشان کرد: اتاق ایران و همه کمیسیونهای آن در کنار سازمان امور مالیاتی قرار دارند و تلاش میکنند تا در قالب یک مدل دقیق با هم همکاری کنند. برخی از مسائل از طریق پیگیری از سایر دستگاهها حل میشود و برخی هم با تعامل بین سازمان و اتاق ایران برطرف خواهد شد.
او تأکید کرد: نظام مسائل را به صورت مکتوب در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهیم و در عین حال کارگروه مشترکی را با نمایندگی سه نفر از سوی اتاق ایران و سه نفر از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد میکنیم تا این نظام مسائل به صورت دقیق و کامل بررسی و حل شود. گزارش پیشرفت این روند را هم به همت رئیس سازمان و رئیس اتاق ایران دریافت خواهیم کرد.
منبع: ایرنا