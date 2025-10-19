باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم

بزرگترین معدن فیروزه جهان در شهرستان فیروزه با بیش از هفت هزار سال قدمت قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  بزرگترین معدن فیروزه جهان در شهرستان فیروزه به عنوان شهر ملی صنایع دستی به ثبت رسیده که قابلیت تبدیل شدن به شهر جهانی را هم دارد.

مطالب مرتبط
از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم
young journalists club

صالحی امیری: روایت ایران از زبان دیگران تأثیرگذارتر است

از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم
young journalists club

جشنواره صنایع دستی روستاییان سمیرم + فیلم

از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم
young journalists club

جشنواره بین‌المللی موسیقی «عاشیق‌لار» در اردبیل + فیلم

از استخراج تا فرآوری در بزرگترین معدن فیروزه جهان + فیلم
young journalists club

جادوی برگ و ساقه رو به فراموشی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تشدید جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری + فیلم
۶۹۹

تشدید جنایات صهیونیست‌ها در کرانه باختری + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
ترور امنیت در سیستان و بلوچستان؟ + فیلم
۵۸۰

ترور امنیت در سیستان و بلوچستان؟ + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، تاج نمادین «پادشاهی ترامپ» را شکست + فیلم
۵۴۹

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، تاج نمادین «پادشاهی ترامپ» را شکست + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
ماموریت غیر ممکن در پاریس + فیلم
۵۴۲

ماموریت غیر ممکن در پاریس + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
کدو تنبل بیش از ۵۰۰ کیلوگرمی در لهستان! + فیلم
۴۸۵

کدو تنبل بیش از ۵۰۰ کیلوگرمی در لهستان! + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این همه را ثبت جهانی شد کجا را گرفتیم
۰
۰
پاسخ دادن