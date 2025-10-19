باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال به رغم شرایط تغییر اقلیم و قطعی برق چاه های کشاورزی و آسیب در برخی مناطق، به طور متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن خرما در کشور تولید شده است.

به گفته وی، موجودی خرما در سردخانه ها نشان می دهد که برداشت خرما نسبت به سنوات قبل تغییر چندانی نخواهد داشت.

رشیدفرخی ادامه داد: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور، خرما همانند دیگر محصولات تحت تاثیر نوسان قیمت قرار دارد به طوریکه نرخ کنونی هرکیلو خرما در مبدا ۷۰ هزارتومان تا ۲۰۰ هزارتومان است.گفتنی است خرمای پیارم ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف داخلی دارد.

رئیس انجمن خرما درباره آخرین وضعیت صادرات خرما بیان کرد: امسال یک درصد عوارض برای صادرات خرما به عنوان محصولات آب بر درنظر گرفتند که این امر منجر به ضرر و زیان این بخش است. از این رو بهتر است اصلاح نظام آبیاری از بازچرخانی آب و چاه های کشاورزی شروع شود و با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، از محدودیت و ممنوعیت های خلق الساعه باید جلوگیری شود تا سال آرامی در بحث صادرات داشته باشیم.

وی گفت: ایران دومین تولیدکننده خرما و سومین تا چهارمین صادرکننده خرما در دنیاست‌.