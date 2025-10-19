رئیس انجمن خرما گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که متوسط تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محسن رشید فرخی رئیس انجمن خرما گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال به رغم شرایط تغییر اقلیم و قطعی برق چاه های کشاورزی و آسیب در برخی مناطق، به طور متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن خرما در کشور تولید شده است.

به گفته وی، موجودی خرما در سردخانه ها نشان می دهد که برداشت خرما نسبت به سنوات قبل تغییر چندانی نخواهد داشت.

رشیدفرخی ادامه داد: با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور، خرما همانند دیگر محصولات تحت تاثیر نوسان قیمت قرار دارد به طوریکه نرخ کنونی هرکیلو خرما در مبدا ۷۰ هزارتومان تا ۲۰۰ هزارتومان است.گفتنی است خرمای پیارم ۲۰ تا ۲۵ درصد مصرف داخلی دارد.

رئیس انجمن خرما درباره آخرین وضعیت صادرات خرما بیان کرد: امسال یک درصد عوارض برای صادرات خرما به عنوان محصولات آب بر درنظر گرفتند که این امر منجر به ضرر و زیان این بخش است. از این رو بهتر است اصلاح نظام آبیاری از بازچرخانی آب و چاه های کشاورزی شروع شود و با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسئولان، از محدودیت و ممنوعیت های خلق الساعه باید جلوگیری شود تا سال آرامی در بحث صادرات داشته باشیم.

وی گفت: ایران دومین تولیدکننده خرما و سومین تا چهارمین صادرکننده خرما در دنیاست‌.

برچسب ها: تولید خرما ، قیمت خرما ، صادرات خرما
خبرهای مرتبط
هشدار نسبت به طغیان آفات و بیماری‌های درخت خرما در خوزستان
گردش مالی خرما در بازار داخل و صادرات ۱.۵ میلیون دلار است
سالانه ۷۰۰ هزارتن خرما در کشور مصرف می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها با لیدری خودرو
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
آغاز آزمایشی تولید بدون کارخانه در کشور
نصب پنل‌های خورشیدی در نیروگاه ۱۵.۲ مگاواتی آغاز شد
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
افزایش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
علت متفاوت بودن قیمت کالا با قیمت فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟
تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن می رسد
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۸.۳ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی تامین شد
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
ماجرای کمبود مجدد شیرخشک نوزاد چیست؟
اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده کلید خورد
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود