یکصد و سی‌امین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یکصد و سی‌امین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

‌متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ مهرماه، در یکصد و سی‌امین حراج این مرکز شرکت کنند.

گفتنی است، معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.

از ابتدای سال تاکنون، ۳۲ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۴۹۵ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.‌

برچسب ها: شمش طلا ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
عرضه نخستین شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در مرکز مبادله ایران
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها با لیدری خودرو
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
آغاز آزمایشی تولید بدون کارخانه در کشور
نصب پنل‌های خورشیدی در نیروگاه ۱۵.۲ مگاواتی آغاز شد
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
افزایش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
علت متفاوت بودن قیمت کالا با قیمت فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟
تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن می رسد
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۸.۳ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی تامین شد
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
ماجرای کمبود مجدد شیرخشک نوزاد چیست؟
اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده کلید خورد
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود