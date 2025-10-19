باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یکصد و سیامین جلسه حراج شمش طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانستند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ مهرماه، در یکصد و سیامین حراج این مرکز شرکت کنند.
گفتنی است، معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت میگیرد.
از ابتدای سال تاکنون، ۳۲ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۴۹۵ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.