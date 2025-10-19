مهدی حاجی موسائی نسبت به دو رویداد جهانی پیشین در وزن جدید در تکواندو قهرمانی جهان چین حضور پیدا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان دوم آبان ماه به میزبانی چین در سالن «تای هو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی آغاز میشود که در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاجی موسائی نماینده کشورمان خواهد بود.
بر اساس اطلاعات ثبت شده روی سایت مسابقات در وزن ۶۳- کیلوگرم، ۸۵ تکواندوکار ثبت نام کردهاند که یکی از شلوغترین وزنهای قهرمانی جهان بشمار میرود. مهدی حاجی موسائی سومین حضور خود در جهانی را تجربه میکند و در ووشی نسبت به گذشته به یک وزن بالاتر آمده است. اگرچه مهدی توفیقی در کسب مدال جهانی نداشته است، اما در اکثر رقابتهای بین المللی خوش درخشیده و بارها با برترینهای جهان رو به رو شده و به پیروزی دست یافته است.
نکته مهم در خصوص وزن وی این است که برترینهای وزن ۵۸- کیلوگرم پیش از المپیک پاریس مانند مهدی به یک وزن بالاتر آمدهاند و نماینده ایران با سبک بازی رقبا غریبه نیست. حاجی موسائی گرچه میلی متری حضور در المپیک پاریس را از دست داد، اما در نظر دارد شروع تازهای در وزن جدید خود داشته باشد و موفقیتهای گذشته را تکرار کند.
در این گزارش به بررسی رقبای حاجی موسائی در رقابتهای قهرمانی جهان چین میپردازیم:
آدریان وینسنته یونتا از اسپانیا
یکی از مهرههای اصلی اسپانیا در قهرمانی جهان بشمار میرود و در رقابتهای گرندپری این کشور را صاحب نشان طلا هم کرده است. یونتا سابقه رویارویی با حاجی موسائی را در کارنامه دارد و در فینال گرندپری رم موفق به شکست دادن نماینده کشورمان شده است و حتی به نماینده ایران لقب شکارچی ثانیهها را هم داده بود و خوب میداند که این بار مهدی باتجربهتر شده و با مدالهای طلای متعدد گرندپری اش میتواند برای هر حریفی دردسرساز شود. اما باید دانست یونتا بعد از المپیک پاریس در تورنمنتهای بین المللی حائز مدال شده است و قصد دارد در جهانی هم خودی نشان دهد.
محمد خلیل الجندوبی از تونس
الجندوبی در قهرمانی جهان یک وزن بالاتر آمده است و میخواهد نشان دهد در این وزن هم صاحب عنوان است. او در اکثر رقابتهای مهم المپیک، جهانی و بین المللی کسب مدال کرده است و اخیرا در المپیک پاریس هم به این توفیق دست یافته است. ویترین افتخارات این تکواندوکار تونسی پر از مدالهای رنگارنگ و مهم بوده و در وزن جدید خود هم در رقابتهای اخیر موفق به کسب مدال شد. او از اصلیترین رقبای حاجی موسائی در این وزن بشمار میرود.
کایریان راوت از فرانسه
کایران در المپیک پاریس ۲۰۲۴ موفق به کسب نشان برنز شد و یکی از بازیکنان باتجربه فرانسه به شمار میرود. در کارنامه وی مدال طلای گرندپری، برنز فینال گرندپری، طلای بازیهای اروپایی و طلای قهرمانی اروپا دیده میشود و از مبارزات او هویداست که تکواندوکار تیزپایی است.
جون جانگ از کره جنوبی
یکی از اصلیترین تکواندوکاران مدعی وزن ۶۳- کیلوگرم برای کسب نشان جون جانگ به شمار میرود که یا در رویدادی شرکت نمیکند و یا اگر حضور یابد فقط مدال میگیرد. جون جانگ دو طلای جهان و یک نقره در کارنامه دارد و مدال برنز المپیک هم در کارنامه پربارش دیده میشود. این تکواندوکار به قدری کم اشتباه است که چابکی وی کار را برای هر تکواندوکاری مشکل میکند. جانگ سابقه رویارویی با حاجی موسائی در بازیهای آسیایی را دارد و برابر نماینده ایران به پیروزی رسیده است. مطمئنا دیدار احتمالی مهدی با جانگ در جهانی بسیار تماشایی خواهد بود.
جک وولی از ایرلند
وولی در کارنامه پر از مدالش اکثر مدالهای مختلف بین المللی را کسب کرده است، اما توفیقی در کسب مدال جهانی نداشته است. او در رویدادهای مختلف اروپایی بارها صاحب عنوان بوده و کار را برای رقبا سخت کرده است و حالا پا به میدان جهانی گذاشته است تا شانس خود را برای موفقیت در این رویداد بزرگ امتحان کند.
یوشای لیانگ از چین
لیانگ سابقه کسب مدال طلای جهان مکزیک را در کارنامه دارد و در المپیک پاریس به نشان برنز دست یافت. او در قاره آسیا یکی از پرافتخارترین تکواندوکاران این وزن بشمار میرود و حتی سابقه رویارویی با ایرانیان را نیز در کارنامه دارد. او در یونیورسیاد هم دو بار نایب قهرمان شده و در گرند اسلم نیز دو بار به مدال طلا دست یافته است. لیانگ ۲۵ ساله در اوج خود قرار دارد و میخواهد باز هم به مدال آوری در جهان دست یابد.
