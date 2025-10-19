احتمال دارد مهدی طارمی در بازی با تیم فوتبال بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا غایب باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال المپیاکوس یونان در هفته هفتم رقابت‌های سوپرلیگ یونان روز گذشته (شنبه ۲۶ مهر) به مصاف تیم لاریسا رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست دهد. هر دو گل این دیدار را ایوب ال‌کعبی، مهاجم مراکشی المپیاکوس، به ثمر رساند. در این بازی مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، در فهرست تیم حضور نداشت و غایب بود.

وب‌سایت یونانی «Sportime» در گزارشی درباره وضعیت طارمی نوشت: مهاجم ایرانی در هفته‌های اخیر بیش از حد تحت فشار قرار گرفته و به دلیل خستگی و درد عضلانی، نتوانست تیمش را در دیدار برابر لاریسا همراهی کند.

بر اساس این گزارش، طارمی در شرایطی نه‌چندان مطلوب از نظر بدنی به المپیاکوس پیوسته است. او به‌منظور کمک به خوسه لوئیس مندیلیبار، سرمربی اسپانیایی تیم، و در غیاب یارمچوک، زودتر از موعد به تمرینات اضافه شد تا در نقش مهاجم دوم به کار گرفته شود. با این حال، سفر‌های پیاپی او همراه تیم ملی ایران و حضور در بازی‌های متعدد، موجب شد فشار زیادی بر بدنش وارد شود و دچار خستگی مفرط گردد.

به گفته منابع یونانی، طارمی که ۳۳ سال سن دارد، در حال حاضر از نظر بدنی «کم آورده است». او برای عقد قراردادش به‌سرعت راهی یونان شد و تقریباً بدون تمرین کافی، مقابل پانسرایکوس به میدان رفت و سپس در بازی برابر پافوس نیز حضور یافت.

تداوم دیدار‌های فشرده و کمبود استراحت موجب شد وضعیت جسمی طارمی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گیرد. او هنگام امضای قرارداد رسمی با المپیاکوس نیز با مصدومیت جزئی روبه‌رو بود و اکنون همان آسیب دوباره تشدید شده است.

باشگاه المپیاکوس در حال حاضر در تلاش است تا با مدیریت دقیق شرایط، مانع از تشدید مصدومیت این بازیکن شود. طارمی برای بازگشت به آمادگی کامل نیاز به چند روز استراحت دارد تا بتواند بار دیگر به شرایط ایده‌آل بازگردد.

تیم فوتبال المپیاکوس شامگاه سه‌شنبه ۲۹ مهر در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا میهمان بارسلونا خواهد بود و باید دید مندیلیبار تصمیم می‌گیرد از طارمی در این دیدار حساس استفاده کند یا ستاره ایرانی همچنان به استراحت خود ادامه خواهد داد.