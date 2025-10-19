استقلال در بازی مقابل تیم مس رفسنجان در سمت راست زمین موفق‌تر از قبل بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال در بازی مقابل تیم مس رفسنجان در سمت راست زمین موفق‌تر از قبل بود. صالح حردانی و یاسر آسانی در سمت راست تیم فوتبال استقلال روز رویایی را برای هواداران فراهم کردند و احتمال می‌رود ساپینتو از این زوج در بازی‌های آینده نیز بهره ببرد درست جایی که توقع می‌رفت رامین رضاییان بازیکن ثابت باشد.

حردانی در این بازی در خط دفاع و حمله موفق عمل کرد زوج خوبی را در کنار یاسر آسانی ساخت و استقلال موفق شد در این بازی به ۳ امتیاز برسد.

رامین رضاییان در این بازی روی نیمکت ذخیره‌های استقلال بود و بعید به نظر می‌رسد که ساپینتو به ترکیب برنده اش که پس از مدت‌ها بدست آمده است دست بزند و تغییری ایجاد کند.

رامین باید منتظر یک لغزش از سوی حردانی باشد تا بتواند دوباره در ترکیب آبی پوشان قرار بگیرد هر چند ممکن است در برخی بازی‌ها که استقلال از حریف پیش باشد رامین به عنوان یار ذخیره وارد بازی بشود.

برچسب ها: رامین رضاییان ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
بازیکن خارجی استقلال در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت
فنونی زاده:
کادر فنی تیم ملی فوتبال باید تغییر کند/ با این وضعیت در جام جهانی کیسه گل می‌شویم
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بهترین بازیکن استقلال رامین چرا باید بازی نکنه؟
۳
۲
پاسخ دادن
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین