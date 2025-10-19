باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال در بازی مقابل تیم مس رفسنجان در سمت راست زمین موفق‌تر از قبل بود. صالح حردانی و یاسر آسانی در سمت راست تیم فوتبال استقلال روز رویایی را برای هواداران فراهم کردند و احتمال می‌رود ساپینتو از این زوج در بازی‌های آینده نیز بهره ببرد درست جایی که توقع می‌رفت رامین رضاییان بازیکن ثابت باشد.

حردانی در این بازی در خط دفاع و حمله موفق عمل کرد زوج خوبی را در کنار یاسر آسانی ساخت و استقلال موفق شد در این بازی به ۳ امتیاز برسد.

رامین رضاییان در این بازی روی نیمکت ذخیره‌های استقلال بود و بعید به نظر می‌رسد که ساپینتو به ترکیب برنده اش که پس از مدت‌ها بدست آمده است دست بزند و تغییری ایجاد کند.

رامین باید منتظر یک لغزش از سوی حردانی باشد تا بتواند دوباره در ترکیب آبی پوشان قرار بگیرد هر چند ممکن است در برخی بازی‌ها که استقلال از حریف پیش باشد رامین به عنوان یار ذخیره وارد بازی بشود.