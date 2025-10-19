در جریان دیدار رسمی وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه با شینا انصاری، ۲ طرف بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های محیط‌زیست، از جمله مدیریت پسماند، کاهش کربن و تجارت سبز تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، مراد کوروم در این دیدار که در حاشیه اجلاس «پسماند صفر» در استانبول، با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو کشور گفت: ایران و ترکیه دارای پیوند‌های عمیق فرهنگی و تاریخی هستند و حفظ این دوستی برای ما ارزشمند است، در شرایطی که منطقه با چالش‌های متعددی مواجه است، ۲ کشور می‌توانند نماینده صلح و دوستی باشند.

وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه ضمن محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به غزه بر ادامه حمایت کشورش از مردم فلسطین تأکید کرد وافزود: ما صدای عدالت را بلند می‌کنیم و فعالیت‌های خود را برای خوشحالی کودکان غزه ادامه خواهیم داد.

در بخش دیگری از این دیدار، کوروم از آمادگی ترکیه برای همکاری با ایران در زمینه مدیریت پسماند، تجارت سبز و تبادل تجربیات در حوزه تغییر اقلیم خبر داد و گفت: ما بسیار علاقه مندیم که در موضوعات محیط زیستی با ایران همکاری کنیم.

کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه

همچنین شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از دعوت و میزبانی طرف ترکیه‌ای برای راهبری اجلاس محیط زیستی پسماند بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: ایران و ترکیه با ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک، ظرفیت بالایی برای همکاری‌های محیط‌زیستی در حوزه‌های مختلف از جمله گردوغبار، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش کربن دارند.

انصاری در این دیدار همچنین از مواضع قاطع دولت ترکیه در حمایت از مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی قدردانی کرد.

