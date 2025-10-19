کمیته انضباطی رای دعوی باشگاه تراکتور بطرفیت حامد لک را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون فوتبال، رای دعوی باشگاه تراکتور بطرفیت حامد لک به شرح زیر است:

رای دعوی باشگاه تراکتور

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
شاهین اهواز
۱۶:۱۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
حالتون خوبه آقای انضباطی؟ کاپیتان تراکتور اخر تشنج هست، کیه که از تلویزیون ندیده باشه اسکوچیچ برافروخته با زور شجاع هتاک را از زمین بیرون برد، بجای محرومیت شجاع چرا حامد لک باید جریمه بشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اگر تخلف کرده ، 51 میلیون تومان برای یک بازیکن میلیاردی
یعنی چه ؟!!!
فکر می کنم این مبلغ به اندازه پول تنقلات بازیکن باشد !!!!
Iran (Islamic Republic of)
شاهین اهواز
۱۶:۱۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اصلا چرا باید جریمه بی اخلاقی های تاریخی شجاع را باید لک بدهد؟ به تبریز گنه کرد لوده ای ،به اهواز زدند سر دروازه بانی،
