رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از انتقال مرکز خدمات ترافیکی از روز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به جمع‌آوری کامل مرکز خدمات ترافیکی (اجرائیات، آموزشگاه‌ها و ترخیص) پلیس راهور فاتب واقع در آدرس قدیم «بزرگراه یادگار امام (ره)، حبیب‌الله شمالی، جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان» اظهارکرد: با توجه به اینکه ارائه خدمات ستاد ترخیص، هم به صورت حضوری و هم بصورت غیر حضور انجام می‌شود.

وی افزود: مراجعه کنندگان حضوری مرکز خدمات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در بخش ترخیص وسایل نقلیه می‌توانند به آدرس: بزرگراه شهید آیت الله رئیسی- خیابان رجائی به سمت جنوب- خیابان نیک بین- (منطقه ۱۶) پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

سردار موسوی پور در ادامه افزود: اداره امور آموزشگاه‌ها نیز به آدرس: اتوبان شهید باقری جنوب به شمال، تقاطع رسالت، (منطقه ۸) پلیس راهور فاتب مستقر شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: شهروندان گرامی، می‌توانند جهت اعتراض به تخلفات رانندگی، به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مستقر در مناطق پلیس راهور مناطق ذکر شده مراجعه کنند.

منطقه ۴ به آدرس: روبروی پارک پلیس، کوچه شهید صدری، ضلع شمال غربی میدان قرآن

منطقه ۱۴به آدرس: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد، انتهای کوچه بیدی

منطقه ۲۰ به آدرس: شهرری، خیابان ۲۴ متری رازی، خیابان شهید کریمی شیرازی، روبروی فروشگاه شهروند

منطقه ۲۲ به آدرس: شهرک گلستان، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، خیابان یاسمن

منطقه ۲۸به آدرس: بلوار ارتش، انتهای بلوار اوشان، ضلع جنوب میدان اوشان

واحد ترخیص خودرو و موتور سیکلت نیز در مناطق ذیل:

منطقه ۲ به آدرس: بزرگراه شهید همت به غرب، جنب یادگار امام (ره) شمال

منطقه ۱۴ به آدرس: خیابان نبرد شمالی، میدان نبرد، انتهای کوچه بیدی

منطقه ۱۶ به آدرس: بزرگراه شهید آیت الله رئیسی، خیابان رجائی به سمت جنوب، خیابان نیک بین

منطقه ۲۰ به آدرس: شهرری، خیابان ۲۴ متری رازی، خیابان شهید کریمی شیرازی، روبروی فروشگاه شهروند

منطقه ۲۲ به آدرس: شهرک گلستان، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، خیابان یاسمن

منطقه ۲۸ به آدرس: بلوار ارتش، انتهای بلوار اوشان، ضلع جنوب میدان اوشان‌



همچنین واحد ضبط و رفع ضبط گواهینامه، واحد رسیدگی به تغییر وضعیت خودرو در زمان توقیف و واحد دو بار پرداختی و اشتباه پرداختی نیز واقع در منطقه ۲۱ به آدرس: تهرانسر، بلوار یاس، تقاطع خیابان خزر مراجعه نمایند.

سردار موسوی پور در پایان افزود: از روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ در این مرکز «مرکز خدمات ترافیکی» به آدرس قدیم بزرگراه یادگار امام (ره) - خیابان حبیب اللهی- جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان، هیچ گونه خدماتی در این مرکز ارائه نخواهد شد و همکاران ما از آن محل به آدرس‌های جدید منتقل شدند.

