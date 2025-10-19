نتایج ذخیره‌های رشته‌های گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد نتایج خود را مشاهده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهرماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

برچسب ها: رشته علوم تجربی ، دانشگاه آزاد
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت نام آزمون ورودی مقطع دکتری ۱۴۰۵ از ۴ آبان
امشب آخرین مهلت انتخاب رشته متقاضیان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد
اعلام نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
چرا دکتر پزشکیان این دانشگاه فیک رو تعطیل نمی کند ؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
دانشگاه ازاد اسلامی و یک عمر پشیمانی .
۲
۱
پاسخ دادن
آخرین اخبار
جهشی در سطح دی اکسید کربن در جو زمین 
چرا نسل Z به امنیت سایبری اهمیت نمی‌دهد؟
بهترین سبک زندگی برای رشد طبیعی کودکان + فیلم
شناسایی یک چربی پنهان که به شریان‌های افراد لاغر هم آسیب می‌رساند
نشانه‌ها و پیامد‌های اعتیاد کودکان به فضای مجازی
راز سیارکی که ۱۱ میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد فاش شد
ZTE از گوشی با فناوری‌های پیشرفته رونمایی کرد
تأثیر آلودگی هوا بر رشد مغز جنین و نوزادان
۹۵ درصد دارو‌های ضدسرطان داخل کشور تولید می‌شود
اعلام نتایج کنکوری‌های ذخیره رشته‌های گروه علوم تجربی دانشگاه آزاد
کمبود ۳ هزار نیروی توانبخشی در آموزش و پرورش استثنایی
رفع فیلتر در دست بررسی؛ افزایش تعرفه اینترنت باید منطقی باشد