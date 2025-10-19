باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهرماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی http://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.