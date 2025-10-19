معاون وزارت صمت از آغاز طرحی با همکاری بانک‌ها و صندوق ضمانت تعاون برای ساماندهی زنجیره مالی این صنعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های اصلی تمام صنایع است گفت: صنعت پوشاک ایران به دلیل تنوع اندازه تولیدکنندگان، از کارگاه‌های خرد روستایی تا واحد‌های بسیار بزرگ، بیشتر از سایر بخش‌ها با این مشکل مواجه است.

وی افزود: به‌ویژه در حلقه‌های پایینی مانند کارگاه‌های روستایی و کوچک، نیازمند حمایت در زمینه تامین مالی است که طرح تامین مالی صنعت پوشاک با کنار هم قرار گرفتن نهادها، این کار را به خوبی شکل خواهد داد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه وضعیت کلی صنعت پوشاک ایران  از نظر کیفیت، قیمت، تناسب با اندام ایرانی و رعایت فرهنگ ایرانی مطلوب است گفت: ما تولیدکنندگان خوبی داریم و افق روشنی برای آینده این صنعت پیش‌بینی می‌کنیم.

شیخ در خصوص پوشاک حجاب گفت: قیمت پوشاک حجاب ما بالاتر از سایر پوشاک نیست و قیمت آن به نسبت میزان و نوع پارچه مصرفی و نوع دوخت، متناسب با سایر تولیدات است و قابل قبول و قابل عرضه می‌باشد.

وی افزود: قیمت‌گذاری در پوشاک دستوری نیست و توسط عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود. البته به دلیل احتمال استقبال بیشتر از پوشاک حجاب و افزایش تقاضا، ممکن است منجر به کمی گرانی شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان، توسعه تولیدات داخلی مرتبط با حجاب را مهم عنوان کرد و گفت: امسال ما تولید پوشاک حجاب و چادر مشکی را در مناطقی مانند لرستان و چهارمحال و بختیاری آغاز کرده‌ایم و در آینده این تولیدات گسترش خواهد یافت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پوشاک ، حجاب
خبرهای مرتبط
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ولی درقیاس با اون، کمیابه، کلی باید بگردی اگه لباس مناسبی پیدا کنی که در شان انسانی یک خانم و گاهی حتی یک آقا باشه!!!
دیدن فروشگاه و مغازه و بوتیک های پوشاک سطح شهرها،درستی یا نادرستی ادعای بالا رو ثابت میکنه!!!
۰
۰
پاسخ دادن
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
کاهش کیفیت هوای تهران در روز‌های آینده
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
آخرین اخبار
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
کاهش کیفیت هوای تهران در روز‌های آینده
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
آمار بالای تصادفات خودرو‌ها با موتورسیکلت در پایتخت + فیلم
آخرین هشدار به شهرداری تهران درباب نظافت شهر و حفظ درختان
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
تفکر درآمدزایی شهرداری از طرح ترافیک نمک بر زخم مردم می‌پاشد
۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شدند
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
پوشاک حجاب گران‌تر از سایر پوشاک نیست
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است