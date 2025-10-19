باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های اصلی تمام صنایع است گفت: صنعت پوشاک ایران به دلیل تنوع اندازه تولیدکنندگان، از کارگاه‌های خرد روستایی تا واحد‌های بسیار بزرگ، بیشتر از سایر بخش‌ها با این مشکل مواجه است.

وی افزود: به‌ویژه در حلقه‌های پایینی مانند کارگاه‌های روستایی و کوچک، نیازمند حمایت در زمینه تامین مالی است که طرح تامین مالی صنعت پوشاک با کنار هم قرار گرفتن نهادها، این کار را به خوبی شکل خواهد داد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه وضعیت کلی صنعت پوشاک ایران از نظر کیفیت، قیمت، تناسب با اندام ایرانی و رعایت فرهنگ ایرانی مطلوب است گفت: ما تولیدکنندگان خوبی داریم و افق روشنی برای آینده این صنعت پیش‌بینی می‌کنیم.

شیخ در خصوص پوشاک حجاب گفت: قیمت پوشاک حجاب ما بالاتر از سایر پوشاک نیست و قیمت آن به نسبت میزان و نوع پارچه مصرفی و نوع دوخت، متناسب با سایر تولیدات است و قابل قبول و قابل عرضه می‌باشد.

وی افزود: قیمت‌گذاری در پوشاک دستوری نیست و توسط عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود. البته به دلیل احتمال استقبال بیشتر از پوشاک حجاب و افزایش تقاضا، ممکن است منجر به کمی گرانی شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان، توسعه تولیدات داخلی مرتبط با حجاب را مهم عنوان کرد و گفت: امسال ما تولید پوشاک حجاب و چادر مشکی را در مناطقی مانند لرستان و چهارمحال و بختیاری آغاز کرده‌ایم و در آینده این تولیدات گسترش خواهد یافت.