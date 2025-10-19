۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان

مرد افغانستانی که به اتهام آزار ۹ زن و دختر در پارک دو بار محاکمه و هر دو بار به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض حکم اعدامش برای سومین بار محاکمه شد، اما این بار قضات دادگاه اتهام تجاوز به عنف را محرز ندانستند و وی را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان-  رسیدگی به این پرونده از سال ۱۳۹۹ و با طرح شکایت‌های مشابه از مردی قدکوتاه آغاز شد که با شگردی مشابه به زنان و دختران در پارکی در شرق تهران حمله می‌کرد و آزارشان می‌داد. درحالی‌که مأموران در محله لویزان به دنبال ردی از او بودند، این‌بار شکایت‌های مشابهی در محدوده یوسف‌آباد و حاشیه بزرگراه حکیم و بزرگراه امام‌علی (ع) ثبت شد و در نهایت مردی افغانستانی شناسایی و دستگیر شد. اما در بررسی‌ها مشخص شد او نقشی در ماجرا نداشته و با دستور قضایی آزاد شد.

سرانجام اواسط آبان سال ۱۴۰۳ با بررسی دوربین‌های مداربسته، به‌دست آوردن پلاک موتورسیکلت متهم و ردیابی خط تلفن‌همراهش، مأموران توانستند متهم اصلی را دستگیر کنند، اما وی منکر اتهاماتش شد.

با تکمیل تحقیقات و شکایت ۹ زن، پرونده برای محاکمه به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد و در جریان دو جلسه رسیدگی، قضات او را به اتهام تجاوز به اعدام محکوم کردند.

اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد تا تحقیقات بیشتری درباره مستندات آزار زنان از سوی این مرد صورت گیرد. متهم بعد از تحقیقات تکمیلی بار دیگر محاکمه شد. قضات دادگاه پس از محاکمه، متهم را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و به دلیل ارتباط نامشروع به شلاق محکوم کردند. متهم این‌بار هم به حکم اعتراض کرد که قضات دیوان عالی کشور این‌بار مجازات شلاق او را تأیید، اما حکم اعدام را نقض و اظهار کردند، شاکی‌ها ابتدا یک متهم دیگر را که قبلاً دستگیر شده بود به عنوان متهم اصلی شناسایی کرده بودند و وقتی این متهم دستگیر شد او را به عنوان متجاوز معرفی کردند بنابراین به خاطر «تشکیک» -وجود شک- نمی‌توان با قاطعیت حکم اعدام صادر کرد، و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه ۷ هم‌عرض فرستاده شد.

در این جلسه فقط یکی از شاکی‌ها حضور داشت که خواستار اشد مجازات شد و متهم نیز بار دیگر اتهام منتسب را رد کرد و در پایان قضات متهم را به خاطر آزار شاکی به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم کردند.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مجرم صورتش شطرنجی می‌شود و زود محاکمه و اعدام نمی‌گردد. و به ریش مردم و جامعه می‌خندد. دادگاه ها را تعطیل کنید وبه مرخصی مادام‌العمر بروند قضات مهربان تر از مادر.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
جرم بی حجابی هم کم نیست چون ممکنه یک نفر با بی حجابی در عموم باعث وقوع جرم و تجاوز در محل دیگه ای و با شخص دیگه ای بشه چرا اونها رو شلاق نمیزنید؟
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
دوبار اعدام بعد 100 ضربه زندانی هم نه جالبه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خدا داند ولی یکی دو تا سه تا 9تا بعد 100 ضربه شلاق عجب عدالتی دیگه انتظار نباید داشت که حقت تو این دادگاه بگیری
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
همین!!!!!!!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اگه ناموس این قاضی هم بود همین حکم رو میداد ؟
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
۹ زن شکایت کردن آخرش قاضی شک داشته.
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی دو نفر رو نتونستند از هم تمیز بدند اول گفتن اون بعد هم این جدیده منم باشم حکم اعدام نمی دم از کجا معلوم بی گناهی بالای دار نرود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
شاکی های گیج هر دفعه یکی رو مقصر کردن
۰
۱۱
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۱:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
امام جعفر صادق ع فرمودند
قاضيان چهار گروهند: سه گروه دوزخي ‏اند و يك گروه بهشتي.

1. مردي كه دانسته حكم ناحق مي‏ دهد ، دوزخي است.

2. مردي كه ندانسته حكم ناحق دهد نيز دوزخي است.

3. مردي كه ندانسته حكم حق دهد نيز دوزخي است.

4. و مردي كه دانسته حكم به حق دهد ، بهشتي است.
۲
۱۰
پاسخ دادن
