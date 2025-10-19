باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمدقاسمی - ابراهیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: پایگاه اورژانس جادهای شهر جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر را بصورت مستقیم و پانزده هزار نفر غیر مستقیم پوشش میدهد.
وی افزود:برای ساخت و تجهیز این پایگاه در مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی درباره پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای قلعه قافه مینودشت که از روستاهای سخت گذر هم است، افزود:این پایگاه هم با هزینهای بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان راه اندازی شده است که پنج هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی این پایگاه در این روستا، علاوه بر روستای قلعه قافه، شانزده روستا تحت پوشش این پایگاه اورژانس قرار میگیرند.