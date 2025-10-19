رئیس اداره ورزش و جوانان بابل از تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار طی ۷ ماه اخیر برای ورزش شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - یاسر ابراهیم زاده رئیس اداره ورزش و جوانان بابل با بیان اینکه این شهر لقب شهر المپیکی را در کارنامه خود دارد، گفت: شهرستان بابل جایگاه ویژه‌ای در ورزش کشور دارد با ۲۱ هزار ورزشکار ساماندهی شده در رشته‌های مختلف و کسب ۳۵ مدال بین‌المللی به همراه معرفی قابل توجهی ورزشکار به تیم‌های ملی که بعضا نقش تاثیرگذاری در بر افراشته کردن پرچم کشورمان در سطح جهانی داشتند.

او افزود: در دوره‌های اخیر مسابقات المپیک که بالاترین سطح رویداد‌های ورزشی هم محسوب می‌شود شهرستان بابل با معرفی چندین ورزشکار به این رویداد که جواز حضور را کسب کرده بودند به عنوان یک شهر المپیکی لقب گرفته بود که همین موضوع نشان‌دهنده سطح و اهمیت ورزش در این شهرستان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بابل با اشاره به برگزاری ۱۰۰ برنامه ورزشی در هفته تربیت بدنی، گفت: شور و علاقه به ورزش در بابل بسیار بالا است و ما هم در هفته منتصب به ورزش بیش از ۱۰۰ برنامه ورزشی را در نظر گرفتیم که به ترتیب در طول هفته برگزار می‌گردد تا بتوانیم از این طریق ظرفیت رشته‌های مختلف را برای مردم و علاقه‌مندان تبیین کنیم.

او افزود: در طی این ۷ ماه که بنده مدیریت ورزش شهرستان بابل را پذیرفتم حدود ۳۰ میلیارد تومان جذب اعتبار داشتیم که از این مبلغ حدود ۱۶ میلیارد تومان به ورزشگاه شهدای هفتم تیر اختصاص یافت و مابقی هم برای روستا‌ها و پروژه‌های بازسازی صرف گردید.