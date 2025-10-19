باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ای با کانال ۱۴ تلویزیون این کشور که روز شنبه ۱۸ اکتبر پخش شد، به افشای جزئیات تازه‌ای از همکاری آمریکا و اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و چگونگی موافقت دونالد ترامپ با این عملیات پرداخت. وی ادعا کرد که جنگ با ایران به پایان نرسیده و هرگز پایان نخواهد یافت.

نتانیاهو با این ادعا که اسرائیل تا حد زیادی تهدید ایران را دفع کرده، اما این جنگ هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: «ما همچنان ایران را زیر نظر داریم.» او همچنین از گفت‌وگوی اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد و گفت: «روز پنج‌شنبه در آخرین گفت‌و‌گو با ترامپ درباره این موضوع صحبت کردم و آماده‌ایم در صورت لزوم هر اقدامی را انجام دهیم.»

به گفته نتانیاهو، تاریخ حمله به ایران، پیش از نخستین دیدار او با ترامپ در فوریه (بهمن ۱۴۰۳)، توسط نهاد‌های امنیتی اسرائیل تعیین شده بود. وی ادعا کرد که در آن دیدار، یک طرح هفت‌صفحه‌ای برای حمله به ایران ارائه داده و به ترامپ گفته است: «این کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم. راه دیگری نداریم و به هر حال انجامش می‌دهیم.»

نتانیاهو افزود که پس از ارائه طرح، به ترامپ گفته تنها یک هدف در ایران وجود دارد که اسرائیل برای حمله به آن با مشکل مواجه است و نیاز به کمک آمریکا دارد. او خطاب به ترامپ گفت: «دونالد، دوست من، تو می‌توانی کاری را که برای ما بسیار دشوار است انجام دهی؛ نفوذ به عمق فردو با تجهیزاتی که تنها ایالات متحده در اختیار دارد.»

نتانیاهو ادعا کرد ترامپ «جدیت موقعیت» را درک کرد و اگرچه در آن مرحله هنوز موافقت قطعی خود را اعلام نکرده بود، اما فهمید که اسرائیل چاره‌ای جز انجام این عملیات ندارد. به گفته وی، بلافاصله پس از بازگشت ترامپ به آمریکا، آماده‌سازی‌ها برای حملات ۱۲ روزه به ایران آغاز شد.

وی از همکاری نهاد‌های امنیتی اسرائیل در این عملیات تمجید کرد. نتانیاهو همچنین به شدت به‌روزرسانی اطلاعات در جریان عملیات اشاره کرد و مدعی شد: «در ابتدا هر چهار هفته، سپس هر هفته، بعد هر روز، بعد هر ساعت و حتی وقتی هواپیما‌ها در مسیر بودند، اطلاعات جدید دریافت می‌کردیم.»

او در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران گفت: «فکر می‌کردم برای عقب راندن بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، باید دانشمندان ارشد را حذف کنیم.» وی ادعا کرد که در دو دقیقه نخست عملیات مطمئن شده بود که به تمام اهداف خود خواهد رسید.

نتانیاهو جنگ با ایران را موضوعی خواند که ۴۰ سال ذهن او را مشغول کرده بود و ادامه اظهارات بی اساس خود گفت: «من خطر تسلیحات هسته‌ای ایران را می‌دیدم و می‌دانستم که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، موجودیت ما با خطر بسیار بزرگی رو‌به‌رو می‌شود.»

منبع: یورو نیوز