نخست‌وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای جزئیات جدیدی از همکاری پنهان واشنگتن و تل‌آویو برای حمله به ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای آن را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ای با کانال ۱۴ تلویزیون این کشور که روز شنبه ۱۸ اکتبر پخش شد، به افشای جزئیات تازه‌ای از همکاری آمریکا و اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و چگونگی موافقت دونالد ترامپ با این عملیات پرداخت. وی ادعا کرد که جنگ با ایران به پایان نرسیده و هرگز پایان نخواهد یافت.

نتانیاهو با این ادعا که اسرائیل تا حد زیادی تهدید ایران را دفع کرده، اما این جنگ هنوز ادامه دارد، اظهار داشت: «ما همچنان ایران را زیر نظر داریم.» او همچنین از گفت‌وگوی اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خبر داد و گفت: «روز پنج‌شنبه در آخرین گفت‌و‌گو با ترامپ درباره این موضوع صحبت کردم و آماده‌ایم در صورت لزوم هر اقدامی را انجام دهیم.»

به گفته نتانیاهو، تاریخ حمله به ایران، پیش از نخستین دیدار او با ترامپ در فوریه (بهمن ۱۴۰۳)، توسط نهاد‌های امنیتی اسرائیل تعیین شده بود. وی ادعا کرد که در آن دیدار، یک طرح هفت‌صفحه‌ای برای حمله به ایران ارائه داده و به ترامپ گفته است: «این کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم. راه دیگری نداریم و به هر حال انجامش می‌دهیم.»

نتانیاهو افزود که پس از ارائه طرح، به ترامپ گفته تنها یک هدف در ایران وجود دارد که اسرائیل برای حمله به آن با مشکل مواجه است و نیاز به کمک آمریکا دارد. او خطاب به ترامپ گفت: «دونالد، دوست من، تو می‌توانی کاری را که برای ما بسیار دشوار است انجام دهی؛ نفوذ به عمق فردو با تجهیزاتی که تنها ایالات متحده در اختیار دارد.»

نتانیاهو ادعا کرد ترامپ «جدیت موقعیت» را درک کرد و اگرچه در آن مرحله هنوز موافقت قطعی خود را اعلام نکرده بود، اما فهمید که اسرائیل چاره‌ای جز انجام این عملیات ندارد. به گفته وی، بلافاصله پس از بازگشت ترامپ به آمریکا، آماده‌سازی‌ها برای حملات ۱۲ روزه به ایران آغاز شد.

وی از همکاری نهاد‌های امنیتی اسرائیل در این عملیات تمجید کرد. نتانیاهو همچنین به شدت به‌روزرسانی اطلاعات در جریان عملیات اشاره کرد و مدعی شد: «در ابتدا هر چهار هفته، سپس هر هفته، بعد هر روز، بعد هر ساعت و حتی وقتی هواپیما‌ها در مسیر بودند، اطلاعات جدید دریافت می‌کردیم.»

او در مورد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران گفت: «فکر می‌کردم برای عقب راندن بیشتر برنامه هسته‌ای ایران، باید دانشمندان ارشد را حذف کنیم.» وی ادعا کرد که در دو دقیقه نخست عملیات مطمئن شده بود که به تمام اهداف خود خواهد رسید.

نتانیاهو جنگ با ایران را موضوعی خواند که ۴۰ سال ذهن او را مشغول کرده بود و ادامه اظهارات بی اساس خود گفت: «من خطر تسلیحات هسته‌ای ایران را می‌دیدم و می‌دانستم که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، موجودیت ما با خطر بسیار بزرگی رو‌به‌رو می‌شود.»

منبع: یورو نیوز

برچسب ها: حمله اسرائیل به ایران ، جنگ ۱۲ روزه ، تاسیسات فردو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۳ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
تو نامرد تا اتش جنگ جهانی سوم روشن نکنی نمیمیری..
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
نتانیاهو حرامزاده باید تکه تکه شود.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
تجاوز ۱۲روزه اسراییل به نمایندگی غرب علیه ایران...نقاط ضعف و قوت هر دو طرف را کاملا عیان کرد....حال هر طرف.از آن وضع درس گرفته..و ضعف‌ها را رفع و نقاط قوت را تقویت کند.... پیروز جنگ بعدی خواهد بود.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بی شرف تروریست مردم مظلوم ایران را شهید کردی
خدا ازت نگذره و هرچه زودتر نابود بشی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیاوش
۱۹:۴۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مرگ برآمریکا مرگ براسراییل مرگ برانگلیس مرگ برفرانسه صدای هرمسلمان مرگ برآلمان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ببینید ما چقدر بزرگ هستیم چهل سال خواب راحت نداشتند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
صبر کن
دوره ی تو هم تموم می شه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
حرومزاده
۳
۲۶
پاسخ دادن
Romania
ناشناس
۱۶:۵۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بدبخت تروریست اگر مرد بودی تو خواب دانشمندان و فرماندهان ما را به شهادت نمی رسوندی. این نشانه ضعف توست نه قدرت تو. آخرش هم که مجبور شدی به التماس درخواست آتش بس کنی و ای کاش ایران این درخواست را نمی پذیرفت تا امروز دیگر نشانی از تو و صهیونیستهای نجس نبود و مردم فلسطین نفس راحتی می کشیدند.
۰
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
با ایران جنگیدی ولی به نامردی وترور با کمک شیاطین بزرگ عالم ابرقدرتهای هسته ای اما در آخر عاجز و گرفتار شدی ومثل سگ التماس آتش بس کردی
۲
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خب این نشان از ضعف شما و قدرت طرف مقابل دارد. نمی دونم دلتون به چی خوشه؟ خود اهل بیت می گن اگر نگاه ما به شما نباشه هر آینه دشمنان شما را می بلعند(به این مضمون) بنابراین هیچ کوفتی نیستید شماها.
۵
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ما هسته ای هم نسازیم خودت اینقدر داری که با اشاره یکی از موشک های ما خودت و بخش اشغال شده و بترکونیم ان شاء الله
۸
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ادای انسانهای پیروز را درنیار ، ما ملت ایران بهتر از خود شما ، شما را می شناسیم و بدان که ما هم از شما باند صهیونیسم جنایت پیشه و منفور غافل نیستیم و پارسهایت برای ما مهم نیست ولی اگر دوباره غلط کنی و ... اضافی بخوری بیشتر ایران سربلند را خواهی شناخت .
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۷
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بی بی خودتو مرده فرض کن
۴
۳۵
پاسخ دادن
